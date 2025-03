Atropelo do Ceará: quem se destacou na goleada sobre o Maracanã

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Maracanã

O Ceará confirmou sua vaga na final do Cearense atropelando o Maracanã. Já sabíamos que seria um jogo protocolar, tendo em vista o 3 a 0 do Vovô sobre o rival na partida de ida, mas o Alvinegro não apenas administrou a vantagem como também a oportunidade para rodar o elenco e entregar uma grande atuação. Destaque para Pedro Raul, que marcou um dos gols da goleada por 4 a 0.

O camisa 9 foi titular, marcou um gol típico de centroavante. Recebeu a bola de lateral, fez o pivô, girou em cima do zagueiro do Maracanã e guardou no fundo das redes. Números atualizados do centroavante: 3 jogos e 3 gols.

Quem também jogou muito bem foi o Fernando Sobral. Ele comandou o meio de campo alvinegro, ajudou na criação e foi peça fundamental na construção de jogo alvinegra.

Marcos Victor reestreou com a camisa do Ceará fazendo uma função diferente. Léo Condé o escalou como lateral-direito. Ele fez uma partida segura e segurou mais a posição no campo defensivo, liberando Nicolas na esquerda. O zagueiro de origem balançou as redes de cabeça ao aproveitar escanteio.

O jogo também foi uma oportunidade para jogadores que não vinham se destacando tanto assim. É o caso do Fernandinho, que marcou um golaço de fora da área. Galeano, contestado nas últimas atuações, foi participativo e criou várias jogadas no corredor pelo lado direito. Matheus Araújo também entrou bem no segundo tempo como segundo volante e fechou a goleada alvinegra.

Ceará na final, confirmando mais um Clássico-Rei na decisão do Estadual. Há 30 anos Vovô e Leão se alternam na conquista dos títulos do Manjadinho.

Os bastidores já estão fervendo, e a coletiva de Vojvoda após a classificação do Fortaleza contra o Ferroviário esquentou ainda mais a rivalidade. A decisão promete, com a hegemonia do futebol cearense em jogo.