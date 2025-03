Solidez defensiva impulsiona início de temporada do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Marllon superou início inseguro e é destaque da zaga do Ceará

O sistema defensivo do Ceará tem sido um dos pilares do bom momento da equipe neste início de temporada, em que ostenta 84% de aproveitamento em 11 jogos. Os números evidenciam a solidez da defesa alvinegra, que soma três partidas consecutivas sem ser vazada e sofreu apenas cinco gols em 2025.

Dos 11 duelos disputados, o Vovô não levou nenhum gol em seis. Muito mérito do trabalho desenvolvido por Léo Condé e sua comissão técnica, que rapidamente encaixaram o setor, mesmo após uma reformulação profunda decorrente do acesso à Série A. A perda do principal zagueiro de 2024, David Ricardo, foi um desafio superado com eficiência neste recorte.

Vale destacar a paciência e o olhar analítico de Condé, que não se deixou levar por erros nos primeiros jogos do ano. Um exemplo é o zagueiro Marllon, reforço do Alvinegro após se destacar no Cuiabá. O camisa 3 começou a temporada com falhas e insegurança, mas o treinador manteve a confiança nele e o deixou como titular. O atleta correspondeu.

Leia mais Pedro Raul pede passagem: gol, vitória e titularidade no Ceará

Gramado do Castelão: solução definitiva ou apenas um paliativo?

Análise, ciência e inovação: como o Ceará busca encurtar a distância para os clubes mais ricos Sobre o assunto Pedro Raul pede passagem: gol, vitória e titularidade no Ceará

Gramado do Castelão: solução definitiva ou apenas um paliativo?

Análise, ciência e inovação: como o Ceará busca encurtar a distância para os clubes mais ricos

Por outro lado, quando identificou que mudanças eram necessárias, Condé não hesitou, como no caso do goleiro Keiller. O atual titular, Bruno Ferreira, tem aproveitado bem a oportunidade.

O Ceará tem sido um time que sofre pouco defensivamente. Durante os jogos, o Vovô alterna os blocos de marcação, ora subindo a pressão, ora baixando as linhas, mas sempre mantendo organização tática. A pressão pós-perda é um trunfo da equipe, sufocando a criação dos adversários.

Elogiar o sistema defensivo não se resume apenas aos quatro defensores e ao goleiro, mas também ao trabalho coletivo. A marcação e a organização tática começam no centroavante e se estendem até o último homem da zaga. A disputa pela posse, o encurtamento dos espaços e o bom posicionamento são ações conjuntas.

Individualmente, destaco os laterais alvinegros. Fabiano, contratado após a lesão de Rafael Ramos, encaixou perfeitamente na equipe. Ele tem muita força física, o que lhe permite apoiar o ataque e recompor defensivamente. Sua presença dá mais liberdade para Matheus Bahia avançar e construir jogadas pela esquerda, o lado mais forte do setor ofensivo do Vovô.

A disposição dos meio-campistas na marcação é outro diferencial do esquema atual. Lourenço, Richardson e Fernando Sobral, que têm alternado na titularidade nas duas vagas da volância, são incansáveis no combate pelo centro do campo e protegem a zaga. Responsável por orquestrar as jogadas ofensivas, Mugni também se dedica à contenção dos rivais.