Por que o Ceará desistiu de Lautaro e investiu em Lucca para o ataque

Foto: RICARDO DUARTE/SC INTERNACIONAL Lucca, ex-Internacional, é o novo atacante do Ceará

O Ceará acertou a contratação do centroavante Lucca, de 22 anos, ex-Internacional, após negociar sem sucesso com o Cruzeiro por Lautaro Díaz. A reviravolta no mercado se deu principalmente por questões contratuais e de custo-benefício.

Num primeiro momento, a diretoria alvinegra abriu conversas com o clube mineiro para trazer o argentino de 27 anos, ex-Independiente del Valle. O plano era um empréstimo com obrigação de compra. Entretanto, houve impasse em cláusulas para a aquisição em definitivo.

O Cruzeiro defendia que a obrigação fosse condicionada apenas à permanência do Vovô na Série A. Já o Alvinegro queria incluir metas individuais para Lautaro, como número de jogos e minutos em campo. Sem acordo, as tratativas esfriaram.

Nesse cenário, voltou à pauta o nome de Lucca, que já estava no radar do Ceará. Fora dos planos do Internacional, o atacante tinha contrato até dezembro de 2025. A diretoria alvinegra valoriza características como mobilidade, finalização e experiência em Série A e competições internacionais.

Na negociação, o Ceará aumentou sua participação nos direitos econômicos do jogador, revelado na base de Porangabuçu antes de se transferir para o Inter, e passou a deter 45%. O vínculo firmado com o Vovô vai até o fim de 2027. Não houve compensação financeira para a liberação, mas o Colorado manteve um percentual sobre o atleta.