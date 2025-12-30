Logo O POVO+
Ceará estreará no Campeonato Cearense 2026 com jogadores da base
Foto de Lucas Mota
Em razão do curto período de pré-temporada do time principal, o Vovô optou por utilizar os atletas da base, que já estão em preparação visando à estreia no Estadual
Giulio é atacante da base do Ceará e pode ganhar chance na estreia do Vovô no Estadual (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Giulio é atacante da base do Ceará e pode ganhar chance na estreia do Vovô no Estadual

O Ceará estreará no Campeonato Cearense de 2026 com jogadores das categorias de base diante do Floresta, no próximo dia 10 de janeiro (sábado). A decisão faz parte do planejamento do clube para a temporada, que prevê a reapresentação presencial do elenco profissional no dia 2 de janeiro.

Em razão do curto período de pré-temporada do time principal, o Vovô optou por utilizar os atletas da base, que já estão em preparação visando à estreia no Estadual. Enquanto isso, o elenco profissional realiza atividades físicas de forma remota desde a última sexta-feira, dia 22.

Leia mais

Paralelamente, a diretoria segue trabalhando na montagem do elenco para 2026. Até o momento, dois jogadores foram contratados e anunciados oficialmente: o lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B de 2025 com o Coritiba sob o comando de Mozart — atual treinador do Ceará —, e o meia-atacante Juan Alano, que atuou no futebol japonês nas últimas seis temporadas.

Outro nome próximo de ser anunciado é o lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR. O jogador, de 26 anos, tem acerto encaminhado para reforçar em definitivo o Alvinegro do Porangabuçu na temporada de 2026.

Jogos do Ceará na primeira fase do Campeonato Cearense:

Floresta x Ceará | 10 de janeiro (sábado), às 16h30
Ceará x Maranguape | 14 de janeiro (quarta-feira), às 21h30
Ceará x Iguatu | 17 de janeiro (sábado), às 16h30
Tirol x Ceará | 21 de janeiro (quarta-feira), às 21h30

