Ceará estreará no Campeonato Cearense 2026 com jogadores da base

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
O Ceará estreará no Campeonato Cearense de 2026 com jogadores das categorias de base diante do Floresta, no próximo dia 10 de janeiro (sábado). A decisão faz parte do planejamento do clube para a temporada, que prevê a reapresentação presencial do elenco profissional no dia 2 de janeiro.
Em razão do curto período de pré-temporada do time principal, o Vovô optou por utilizar os atletas da base, que já estão em preparação visando à estreia no Estadual. Enquanto isso, o elenco profissional realiza atividades físicas de forma remota desde a última sexta-feira, dia 22.
Paralelamente, a diretoria segue trabalhando na montagem do elenco para 2026. Até o momento, dois jogadores foram contratados e anunciados oficialmente: o lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B de 2025 com o Coritiba sob o comando de Mozart — atual treinador do Ceará —, e o meia-atacante Juan Alano, que atuou no futebol japonês nas últimas seis temporadas.
Outro nome próximo de ser anunciado é o lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR. O jogador, de 26 anos, tem acerto encaminhado para reforçar em definitivo o Alvinegro do Porangabuçu na temporada de 2026.
Jogos do Ceará na primeira fase do Campeonato Cearense:
Floresta x Ceará | 10 de janeiro (sábado), às 16h30 Ceará x Maranguape | 14 de janeiro (quarta-feira), às 21h30 Ceará x Iguatu | 17 de janeiro (sábado), às 16h30 Tirol x Ceará | 21 de janeiro (quarta-feira), às 21h30
