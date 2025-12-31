Ceará pode lucrar com possível venda de David Ricardo pelo Botafogo ao exterior

Foto: FÁBIO LIMA David Ricardo em ação pelo Botafogo durante jogo contra o Fortaleza no Castelão

O Ceará está atento à possibilidade de lucrar com uma venda indireta no mercado da bola. O zagueiro David Ricardo, revelado pelo Alvinegro do Porangabuçu e atualmente no Botafogo, pode ser negociado nesta janela de transferências.

A coluna apurou que o defensor despertou o interesse do futebol europeu. Há conversas em andamento com um clube italiano, mas, por enquanto, os valores estão abaixo do que o Botafogo considera aceitável para avançar em uma negociação.

O Torino-ITA, inclusive, chegou a apresentar uma proposta de empréstimo, prontamente recusada pelo clube carioca.

Caso uma transação envolvendo David Ricardo seja concretizada, o Ceará terá direito a 20% do valor da negociação, percentual que ainda detém dos direitos econômicos do atleta.

O zagueiro, de 23 anos, ganhou destaque no futebol profissional com a camisa do Ceará. Ele chegou ao clube em 2022, inicialmente para integrar a equipe sub-20, mas terminou a temporada recebendo oportunidades no time principal, na reta final da Série A.

Em 2023, quando o Vovô voltou a disputar a Série B após cinco anos consecutivos na elite do futebol nacional, o defensor assumiu a titularidade e se tornou uma das peças de destaque da equipe. No ano seguinte, manteve o protagonismo e foi importante na campanha do acesso à Série A.

As boas atuações chamaram a atenção do Botafogo, que adquiriu o zagueiro junto ao Ceará por 1,8 milhão de dólares (R$ 10,38 milhões na cotação da época). Na negociação, o Alvinegro permaneceu com 20% dos direitos econômicos do jogador.

Em 2025, sua primeira temporada pelo Botafogo, David Ricardo disputou 29 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. O jogador encerrou o ano como titular da zaga da equipe carioca.

Apuração da coluna em parceria com Daniel Braune