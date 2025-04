LÚCIOBRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Vânia e Cristiane

Para reunir toda a patota no pré-natal, oportunamente antecipado, posso afiançar.

Que Vânia Canamary armou a mesa mais bonita, que dificilmente encontrará rivalidade.

Márcio, Fábio, Júnior e Sênior, que, positivamente, era o mais feliz, inclusive fazendo questão de flagrar o que acontecia.

Todos respectivados, Cláudia, Lívia, Bruna, e única varoa afiliada, Cristiane, cujo marido Fernando Gurgel, ausente, não deixou de ser lembrado.

O chef italiano Andreas foi auspicioso em tudo que apresentou, e o bolo, amarelo, da cor favorita do protagonista, aconteceu decididamente, e foi por ele cortado.

Tecladista Neto abemolou do começo ao fim, incluindo "Unforgettable", que deu até contradança.

POR JUSTA CAUSA

Jorge e Nadja Parente pegando carona com filho Alexandre Frota no Parque do Cocó. Motivados pela mudança do piso de seu apê no Lido de Iracema.

QUE NÃO SE ENCERRA

Em sua penúltima estada cearense, Rainha de Formentera, Maria de Jesus Mayans, reforçou seu plantel afetivo. Acrescentando mais duas amigas, Wilma Patrício e Maria Vital.

OLHO VIVO

Já tem gente alvoroçada, face anunciados três voos semanais da Ibéria Fortaleza-Madri.

Cujo primeiro sai em janeiro e, já em março, passa pra quatro.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 7 de abril: Rogério Farias, que foi o projetista do primeiro bugre, o Fyber .... Djacir Freire Figueiredo, filho do que não é Freire .... Ângela Cysne, que uma vez estabeleceu que festa minha, de tão gostosa, vale até por trás da cortina .... Roberto Cabral, cujo pai se tornou mais amado por nos dar o gelo .... Daniel Gutiérrez, a mãe foi primeira presidente mulher da Cearense de Letras .... Mirian Oliveira .... Jesus Cintra, fazendário do primeiro time .... Gustavo Serpa, band-leader .... Carina Bezerra .... André Linheiro, vinicologista.

BOM MOT



"DIZEMOS QUE A BELEZA É TOTALMENTE SUPERFICIAL. TALVEZ. MENOS SUPERFICIAL, PORÉM, É O PENSAMENTO.

" Oscar Wilde, Coleção Oto de Sá Cavalcante