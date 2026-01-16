Balzac e o raio-X de uma classe socia

Foto: JULIO CAESAR Paulo Linhares, antropólogo, doutor em sociologia da cultura, jornalista, publicitário e colunista do O POVO+

Resumo Comparação da sociedade atual com a obra de Balzac, focando na mercantilização de emoções.

Destaque para o legado educacional em Sobral.

Menção a personalidades como Ivans Dias Branco, Paulo Linhares e Tânia Zagury.

Comemorações de aniversários de figuras públicas em 16 de janeiro.

Referência a costumes gastronômicos e hábitos sociais.



.

Atento Oto de Sá Cavalcante destacou, especialmente para esta coluna, trecho em questão de Paulo Linhares, do último domingo:

A comédia humana de Balzac não é apenas literatura, é o raio-X de uma classe.

Que aprendeu a transformar tudo em mercadoria, inclusive suas próprias emoções

Nas páginas de Balzac, banqueiros, jornalistas, cortesãs e especuladores.

Dançam uma valsa onde cada gesto é calculado, cada palavra tem preço.

O educador assim conclui sua mensagem: O pai do Paulo, meu grande amigo, é o mentor do que foi feito na educação de Sobral, exemplo nacional.

Leia mais O Eterno Retorno da Burguesia Sobre o assunto O Eterno Retorno da Burguesia

MELHOR DO MELHOR

Ivens Dias Branco não deixou por menos.

Cristalizando as taças de seu Réveillon no antigo Ritz de Lisboa.

SALA DE ESPERA

Não foi ainda desta vez que a Quarta Santa abriu os trabalhos neste corrente.

Maioria da mesa preferindo vitamina C e cama, ao consagrado bacalhau de São João da Varjota.

Foto: acervo pessoal Dia seguinte adentro, Naiana e Dão, Jonas Becker e Nádya Cabral

BOA TARDE

Reapareci na Azevedo Bolão, onde o carneiro do Batista não deixa dúvidas.

Esperava quem não ficou de vir, Estenio Campelo.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 16 de janeiro: Zélia Padilha, ex-primeira-dama da Bolsa .... Élcio Batista, duas vezes vice-prefeito .... Maria de Lurdes Pinto, que foi nora do senador Almir .... Tyrza Cysne, sra Tequinha .... Maninho Brígido, que me ocasionou introduzir supercasal Manoel-Mana Holanda .... Branca Mourão, bela arquiteta .... Roney Vasconcelos, band-leader.

BON MOT