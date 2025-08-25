Os fascistas eram (e ainda são) muito vulgares

Foto: Samuel Setúbal // Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Áudios revelam muitas conversas entre o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia

Talvez, pela idade – sou um velho dos anos 1980, como diria o amigo Ricardo Guilherme – algumas ideias me fujam um pouco de um registro mais preciso. Eu sempre tive alguma noção da dimensão, por exemplo, do que foi ou é o nazifascismo. Vi filmes, li livros. A verdade, porém, é que me acostumei com uma visão embaçada, que só se desfez, objetivamente, quando encontrei o psicanalista e escritor Contardo Calligaris. Em “O sentido da vida”, concluído poucos dias antes de morrer,ele trata do tema com uma precisão de fazer inveja aos livros de história e dicionários.

Italiano, Contardo Calligaris define o fascismo a partir de um juízo estético. Não propriamente dele, mas, sim, do pai, interlocutor importante para que organize, na obra, questões como a busca pela felicidade, a compreensão de uma morte bonita e os porquês da vida.Num dos trechos, ele, já adulto, decide provocar o genitor: “Tudo bem, eu sei que você foi antifascista, mas por quê? Você não é comunista, sequer socialista, você é liberal! Por que, então, você teria sido antifascista? Em nome de quê?”. Ele respondeu exatamente assim: “É porque os fascistas eram muito vulgares”.

O psicanalista ilustra o argumento do pai recuperando uma fotografia de guerra em que soldados queimam livros em praça pública. Na imagem, um dos militares não só comemora o feito, como faz questão de encarar a câmera, sublinhando sua felicidade diante do absurdo. Para Calligaris, isso é vulgar. Isso é fascista. Depois de cruzar esse causo de família, muito do Brasil recente passou a me fazer mais sentido. Temos, tristemente, vivido tempos vulgares e convivido com tipos vulgares.

As mensagens e áudios que compõem o material que baseou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo, ainda deputado federal, por coação a autoridades no curso da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado são a prova mais clara disso. “VTNC seu ingrato do caralho!”, definitivamente, é algo que filho algum diz a um pai, sobretudo um pai que se diz conservador e ostenta a bandeira da honra da legítima família tradicional. Isso é vulgar. Isso é fascista.

Mais acintosa ainda, a julgar o recorte do que veio a público da investigação da Polícia Federal, é a performance do pastor Silas Malafaia, líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Longe de preocupações cristãs com os rumos do País ou com o ex-presidente, ele se coloca a serviço do que há de pior no jogo político, com um linguajar truculento, chulo, para dizer o mínimo. É “cacete”, é “arrombada”, é “babaca”, é “falar merda”, é “te arrebento”, enfim. Isso é vulgar. Isso é fascista. Não importa como o Brasil veio parar nesse buraco, mas é urgente sair daí.

