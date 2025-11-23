Brasil termina com um bronze no mundial de vôlei de praia

Foto: Michael Errey / AFP Carol Solberg e Rebecca foram bronze no mundial de vôlei de praia na Austrália

Na semana passada, eu escrevi sobre as chances do Brasil no mundial de vôlei de praia que estava em andamento na Austrália. Todas as apostas eram no time feminino, já que o Brasil tinha as duas duplas líderes do ranking e a dupla campeã olímpica. O evento terminou com apenas um bronze para o Brasil, com a carioca Carol e a cearense Rebecca, resultado decepcionante.

As experientes Carol e Rebecca fizeram uma fase de classificação tranquila com três vitórias. Após mais dois triunfos fáceis no mata-mata, cruzaram com as canadenses vice-campeãs olímpicas Melissa/ Brandie. Em jogo complicado, venceram por 2 a 1. Porém, na semifinal, perderam para a melhor dupla americana da atualidade Nuss/Brasher por 2 a 1, de virada. Na disputa do bronze contra as brasileiras Thamela/Victória, conseguiram a medalha por 2 a 0.

A dupla Thamela/Victoria entrou no mundial como líder do ranking. Nos cinco primeiros jogos, cinco vitórias, mas três sets perdidos. Mas jogaram muito mal a semifinal contra as letãs Tina/Anastasija, com direito a 21 a 10 no primeiro set. Terminaram sem medalha e as letãs com o título.

A interrogação fica para a dupla campeã olímpica Ana Patrícia/Duda. Elas venceram os quatro jogos iniciais e não compareceram para jogar as oitavas contra as americanas Donin/Denaburg. A Confederação Brasileira de Vôlei alegou contusão. Mas neste sábado, Ana Patrícia declarou que “ outras situações ocorreram para a desistência do evento e que será esclarecido nas próximas semanas”.

Já no masculino, o cruzamento no mata-mata prejudicou o Brasil. A melhor campanha foi com Arthur e Evandro, assim como havia ocorrido na Olimpíada. Eles avançaram em primeiro do grupo, tiveram duas vitórias difíceis no mata-mata, mas pararam nas quartas de finais diante dos campeões olímpicos Ahman/ Hellvig. Mesma dupla que os eliminou em Paris. Detalhe: na fase de grupos, os suecos perderam dois jogos justamente para as outras duplas brasileiras: George/Saymon e André/Renato.

Na Olimpíada, Ahman e Hellvig também fizeram uma campanha horrível nos grupos e detonaram no mata-mata. Repetiram agora e chegaram ao título. Hoje o domínio do vôlei de praia masculino é da... Suécia. A dupla que terminou com o vice-campeonato foi dos jovens Nilsson e Andersson. A dupla André e Renato, após uma boa fase de grupos, cruzou nas oitavas justamente contra a dupla sensação da Suécia.