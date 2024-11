Pré-natalinas

Foto: AURÉLIO ALVES Foto de apoio ilustrativo

“E tu, Belém Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel que vive desde a eternidade!

Portanto, Deus abandonará o seu povo aos inimigos até ao tempo em que a mulher que está de parto tiver dado à luz. Por fim, os que ainda ficaram no exílio virão juntar-se aos seus irmãos em Israel, a sua própria terra.

Ele manter-se-á firme e pastoreará o seu rebanho no poder do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus! O seu povo viverá em segurança, porque a grandeza dele será reconhecida até aos confins da Terra”.



Cearensês

“Estou querendo gripar”. (Desse jeito gripa mesmo).

Igía! (Admiração).

... & Bourbon

Carolina, Sra Pablo Manyé, descendente direta de D.Pedro I, contou que o colecionador suíço Daniel Levi comprou um imenso lote das obras de Oto Cavalcanti, para sua fundação.

O pintor era paraibano, mas nos escolheu por CEP.

Os grandedata

Luciana Cesar Albuquerque, Paula Andrade e Rodney Rangel.

XV

Valentina, de Annelise e Clóvis Holanda, vestiu um salmão bem jovial, feito por Kalil Nepomuceno.

Naquela Mesa

A reunião da Unidos do Natal, de Lúcio Brasileiro, como sói acontecer, ratifica a sentida ausência de nomes como Murilo Belchior, Renato Bonfim, Adrisio Câmara, Pompeu Vasconcelos, Natinho Barreto, Reginaldo Rocha, Paulo Moraes, Regis Vidal, João Melo e Jorge Ary.

Cent'anni

A Loro Piana, cuja maioria pertence a LVMH, editou livro em face da efeméride. O título é Loro Piana Masters of Fibers.

Outra notícia é que a LP assina a vitrine da Harrods. The cherry on the cake é a árvore natalina, de 17 metros.

Mais um lançamento da editora Assouline é “Fifth Ave: 200 Years of Stories and Legends”, proporcionando ao leitor uma interessante retrospectiva desse icônico endereço. É claro que não faltam capítulos com Marilyn Monroe, Beatles, Empire State e Audrey Hepburn.

Coppa del Mondo

O mestre confeiteiro Ton Cortés (Espanha) abiscoitou o ouro, na categoria Panetone tradicional, Pasquale Pesce (Avellino) ficou em segundo lugar e Maurizio Sarioli (Brescia) conquistou o bronze.

O consulado do Brasil é um dos patronos do certame. O podium para o de chocolate ficou para Pasquale Iannelli, da Pasticceria Casa Mastroianni, em Lamezia Terme.

A confra da confra

Ana e Fernando Novais dispuseram o apê para a festiva dezembrina do Amis et Vins, sendo que, desta feita, contará com as consórores.

Confirmados, além de Weiber Xavier, nosso touilleur, os Germano Albuquerque, os Edson Santana, os João Jorge Cavalcante, os Fernando Façanha, os Gustavo Porto, os Moisés Santana, os Marcos Andre Borges, os Leandro Vasques, os Guilherme Fujita, os Randal Ponte, os Breno Mello, os Paulo Teixeira, os Rodrigo Barroso e os Lucio Flavio Pimentel, dentre outros.

O repas, d'ortolan, bien sûr, será de Rafael Sudatti.

Lançamento

Eduardo Neves reuniu seu network, ontem, na Expolog, para a cerimônia de cortafitas da Unipar BR. A banca é especializada nos ramos Fiscal e Tributário do Direito.

O CEO, com mais de duas décadas de atuação - nas iniciativas pública e privada - é conhecido por sua facilidade na viabilização de novos negócios, seja pela atração de investimentos ou pelo uso de mecanismos otimizadores de competitividade.



Um momento especial, do nascimento da Unipar BR, foi o “talk” entre Neves e Anderson Fomenton, da paulistana AFL Consultores, incluindo pautas de Inovações em Recuperação Tributária e Eficiência Fiscal.

Restauranteur

Carlos Dummar Antero, do Oazo, ressuscitando o Peixe à Delícia do Trapiche. Outra mítica receita pertencia ao Lido, à base de Porto ou Cognac.

Leia mais Fiat Luxes

Thanks God, It's Monday!

Dou-lhe 3

No mais longo almoço do ano, Hugo Machado II debuta nas Artes. Sergei, um grande caráter, é sempre uma boa aquisição. A Folcloralia Brasilianis, de Francisco Bandeira e Vando Figueiredo. Mas o malhete baterá forte mesmo é para o Stenio Burgos de Macedo. E sem “caveat emptor".

Outro citável trabalho saiu do ateliê do filipino Eduardo Pilande: vasos de cerâmica, colados com gastrópodes variados.

Dia 5

Mazé e o prefeito Roberto comandam as homenagens à matriarca da família, Julia Alves Pessoa, que vira trecho em Taquara.

Jasmim brotando

Ricardo Bacelar dispondo nas plataformas seu último trabalho, Aracati, instrumental em parceria com Jaques Molerembaum. Destaque para 'Fogueira'.

Se vale o adendo, Tom Jobim vem daqueles “Bons Ventos", precisamente do tronco da família Caminha.

Casamento árabe

Thaís Lopes e André Xerez ensinando como receber. Os noivos montaram festança de três dias, em Icaraí de Amontada.

Gentleman

Hoje, cabeceira para dona Ivete e lugar à direita para Ana Paula, no almoço em torno deste luminar da Otorrino, João Cateb.



E mais...

Do cortejo de Carolina Pinheiro e Pedro Abrantes, casal Etevaldo-Roberta Nogueira Lima

Casais desembargador Heráclito Vieira e Tatiane, Nestor Chaves e desembargadora Angela, desembargadora Vanja e Lucio Pontes no casório Pinheiro-Abrantes.



Susan Amora em batente no internato do Aventura Hospital de Miami.