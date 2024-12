Foto: Marcus Lage Nariz louco Duro

Uma grife de perfumes autorais, fatto in Itália, é a Nasomatto. Fundada em 2007, por Alessandro Gualtieri. Como sói acontecer na perfumaria de nicho, os insumos são de alta gama, notoriamente conhecidos por sua personalidade forte, provada pela fixação.

Um “best seller” é o Duro, amadeirado, para a ala masculina. Mas ressalto que todo “niche” parfum é compartilhável.



Pré-natalinas



"Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta". (Zacarias 9:9).

Congrats

Para Angela, sra. Ricardo Teixeira, Raquel Vasconcelos e Mariana Posses.

Santo de casa

O Silver Cloud, ano 1959, comprado de italiano, em São Paulo, foi o best in show, na sabatina de Gaudencio Lucena. Lembro da história do novo-rico, vaidoso, que deu carona para um amigo, em seu novo “double r”.

No meio do passeio ele pergunta: “você já andou num Royce?”. O convidado responde: “bom, no banco da frente é a primeira vez”. Cuspiu pra cima, o cuspe desce...

Breakfast & lunch

Amanhã, na embaixada da Suíça na Aldeota, a convite de Alexandre Leitão, haverá uma matina de bons papos.

Quanto à história do brunch, “há controvérsias". Uns dizem que nasceu das esticadas do jet set americano, os ditos inimigos do fim. Era algo improvisado: caviar, salmão, ovos beneditinos, frutas… O famoso “elque”: é o que tem. Normalmente, nos hotéis, os brunchs começam com taças de Mimosa.

Aos que vão desembarcar em Miami, para as festas, minha dica é o Biltmore. Desejando, dirija algumas milhas a Palm Beach, pondo o GPS em direção ao The Breaker's. Não confundir com a casa de Alice e Cornelius Vanderbilt, em Rhode Island.

Na lareira da mansão, abaixo da antiga garniture, com a citação que ficou famosa: “I laugh at great wealth, and never miss it; nothing but wisdom matters in the end". “Eu rio de grandes riquezas e nunca sinto falta delas; nada além da sabedoria importa no final".

Oscar face das

Falando no Alexandre Leitão, a boa foi a premiação do IWC Portugieser, com a “Aiguille d'Or” no 24º Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Lançado no início deste ano, o Calendário Eterno Portugieser é o primeiro secular da marca.

Prévias

Neste sábado, no Aquiraz Riviera, Taciana e Ricardo Cortez recebem os casais do grupo The Best. Hoje, no Cabana Del Primo, alunos do Christus, grupo Amigos Para Sempre, estarão em guardanapos azuis.

Curiosidades

Alguém sabe o que é um Wax Jack? Muitas coisas, dado o saudosismo, entram para o nicho “colecionável". Mas suas histórias, bem como as utilidades, são acréscimos culturais, por nos proporcionarem o conhecimento dos hábitos e modismos do passado.

A peça é um queimador de cera, para fechar correspondências. O fim do ritual era um sinete, aplicado no lacre ainda quente, imprimindo a inicial do remetente, ou seu respectivo brasão de família.

Fééérias

Para quem vai ao Velho Mundo, além do Michelin e Bib Gourmand (mais acessível), o pitaco é o Repsol, compêndio que abrange lugares da gastrô luso-espanhola. Mas o simples de Portugal, para mim, dado o apelo Comfort Food, é aquele que desperta minha memória afetiva. Nada de fusion, prefiro a sofisticação da simplicidade.

Um traço importante dos “portugas” é a busca por vinhos acessíveis. Barca Velha, Quinta do Vale Meão, Mouchão e Pêra Manca são coisas de estrangeiros. Como eu digo: quem bebe rótulo se engasga.

Bacanérrimos

Karine Carneiro, dona Consulado Cearense de Coimbra, passa os cumples em Paris e Londres.

Réveillon novaiorquino para Amanda, Waldir Xavier e filhos.

Pérolas

Professor Roberto Martins dizia: “nunca desminta nada daquilo que disserem ao seu respeito, pois um dia isso poderá lhe ser útil”. E mais: “quem lhe trai é aquele que abre a sua geladeira”. No amor e na política não existe o “nunca''.

Lembro do mestre, romântico emérito, jazzholic, narrando acerca do nascituro do Exame da OAB, na Guanabara, em mesa com o pai, o político José Martins, e Nehemias Gueiros, jurista pernambucano. O saudoso jurista nominará a nova sede da Caace.

Fiat Luxes

Pinheiro

Verônica Rodrigues pendura um anjinho na árvore, batizando-o de Sales Sousa Melo. O profissional é expert em segurança e operações táticas. “Gratidão é a memória do coração".

O motivo, de nossa artista tê-lo como redolência, é agradecer o livramento em dia gris. Segundo ela, não só pela coragem, mas pelo feeling diante de uma situação tão delicada.

Sangue fenício

Ana Paula Cateb esteve em São Paulo, em compromisso da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), entidade que premiou o empreendedorismo de Claudete Chammas Daud, sua mãe, um dos nomes da moda paulistana.

O nome remete à grife Claudete e Deca, endereço conhecido pela clientela quatrocentona e libanesa.

Design sustentável

Na Casa Cor, a assinatura de Valter Costa Lima esteve nos ambientes de Andrea Dall'Olio, Gustavo Augusto e Ney Barroso Filho. É quando o “ctrl c ctrl v” cedem espaço para a criação, proporcionando vislumbres para o autoral.

E eis que surge uma fila para compra da poltrona Aruanã, móvel que conta com a participação de artesãos de Preá, no Litoral Leste. O plástico do encosto é reciclável, assim como o alumínio usado na produção.

Outro “chapeau” para Costa Lima é a luminária Tatupeba, que conta com a ajuda de uma cooperativa, em Aracati. Parte da renda vai para o cofre da Edisca, o que fortalece a cadeia humanitária.

Coronageddon

Professor Antônio Vasques sugere a máscara novamente. Post it: evitar aglomerações, além de redobrar os cuidados em elevadores, clínicas e hospitais.

E o álcool gel volta a ser um dos operosos soldados dessa guerra.

Perguntinha básica

O que faremos pela Santíssima Casa da Misericórdia?



Brasis e seus brasileiros

Mesa com o cavalheiro Arthur de Castro, em pasto paraense, me fez lembrar o costume daquele povo bom, que, estando longe, separa uma geladeira só paras coisas de lá.

Eu não perco a mania de causeur. Conta-se que famílias abastadas, da época da borracha, lavavam suas roupas em Paris. E, por lá, tem-se conhecimento do único dialeto falado no Brasil, o Haquitia, usado pelos judeus Sefarditas.

Efemérides

Richard Burton estaria fazendo cem anos, no ano que vem. Protagonizou a oferta de um dos maiores regalos do mundo, o diamante Taylor-Burton, dado para Elizabeth, então esposa. Tão esplendoroso quanto esse paragon, foi o gesto dos atores.

Após sua venda, ajudaram a construir um hospital em Botswana. Entra no rol Sammy Davis Jr., que nos legou Hello Detroit e Mr. Bojangles. Outra efeméride é o centenário de O Globo, portanto, sendo somente 3 anos mais velho que O POVO.

Natal Lumen

Luis Eduardo Figueiredo comanda mais uma versão nesta quadra, nos próximos sábado e domingo. Desejando apadrinhar uma criança, conecte-se a um dos comissários a seguir:

Carol: (84) 999258197;

Natally: (84) 991462636;

Janaína: (84) 998208000;

Cris: (84) 988994466.

Tota Noel

Em Crateús, na próxima semana, o eterno deputado Antonio dos Santos ratifica o benefit da criançada. São 3k pequenos corações acariciados pelo gesto.

Patrimônio Cearense

Dia 30, precisamente no Salão Nobre da Prefeitura de Asolo, deu-se o lançamento de “Bruno Pedroza Between Worlds”, editado pela alemã Arnoldshe.

O livro é um preito a jubile de Ametista do artista cearense, que inteira 75 de na idade. A coletânea bilíngue (Inglês e Italiano) enfoca a pluralidade artística de Pedroza: pintura, escultura, verrerie, tapeçaria e joalheria.

A tarde de autógrafos, bem cosmopolita, além de autoridades do Vêneto, registrou as presenças de amigos e colecionadores europeus.



No Ugarte, Rubens Filho, Rubens Studart e desembargador Paulo Régis Botelho Crédito: Marcus Lage

Super casados: Adriana, nascida Sá, e Eduardo Ponte Crédito: G.Bessa

Comissão de Frente-Aristófanes Canamary, Marquinhos Borges, Antonio dos Santos, Nestor Chaves e Roberto Pessoa Crédito: Marcus Lage

Design sustentável: poltrona Aruanã Crédito: Acervo de Valter Costa Lima

Rolls Royce Crédito: G.Lucena