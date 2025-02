Os muros da história: de Auschwitz ao presente

Foto: Arquivo pessoal Osnabrück

Em 27 de janeiro, a libertação do campo de Auschwitz completou 80 anos. Chegar à Alemanha poucos dias depois dessa data deu um significado maior à caminhada pelas ruas de Osnabrück, onde minha filha está estudando. Um contratempo, narrado em crônica anterior a esta, nos impediu de ir a Berlim e visitar o muro — o que dele restou.

A barreira de concreto — erguida em 1961 e derrubada em 1989 — dividiu a cidade, foi herança e prova do que o homem faz quando perde as suas referências civilizatórias: constrói muros. É assim em todos os lugares e tempos. Na América de Trump, na São Paulo de Nunes.

Decorridas oito décadas, a memória coletiva precisa recordar o significado do gesto de Elon Musk e a sua conexão com o horror que encontraram os soldados aliados atrás dos muros ao cruzar o portão de entrada debaixo da inscrição “O trabalho liberta”. Do total de cerca de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Grande Guerra (1939 – 1945), os nazistas exterminaram ali 1,1 milhão.

"Depois de Auschwitz, a condição humana não foi mais a mesma. Depois de Auschwitz, nada será igual", afirmou o escritor e sobrevivente dos campos de concentração Elie Wiesel. As frases norteiam o seu discurso por ocasião do 50º aniversário da chegada das tropas soviéticas a um dos piores símbolos dos crimes cometidos contra a humanidade. Marcela quer ir. Eu lhe disse lamentar não ter estômago. Embora lamente ainda mais os que não têm coração e desprezam os relatos de Anne Frank e do Primo Levi.

Leia mais "Zona de interesse", Auschwitz e o mal ordinário

Renata Marinho Paz: Musk, a extrema direita e as políticas da memória Sobre o assunto "Zona de interesse", Auschwitz e o mal ordinário

Renata Marinho Paz: Musk, a extrema direita e as políticas da memória

Em Osnabrück e por todo o país, os memoriais são marcas visíveis. Elas não foram apagadas para que as gerações presentes e as vindouras saibam o que ocorreu e se mantenham alertas contra o mal. 80 anos parecem muito e também foi ontem. Tanto assim que, na sexta-feira, 14/2, Marcelinha e seus colegas receberam pelo celular o aviso: “Please check on this map if your house is being evacuated, so you don’t go there after class". Isso porque acharam uma bomba restante do referido conflito mundial a ser desativada pelos bombeiros locais.

É preciso manter a vigilância para que outros artefatos bélicos não explodam no colo da sociedade atual. No mundo pós-holocausto, a defesa da supremacia racial, a perseguição religiosa, as manifestações de intolerância, a violência e o desrespeito à vida deveriam ser tristes lembranças jamais renovadas.