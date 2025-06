Escultor da memória

Foto: Site/mapacultural.secult.ce Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido nacionalmente por Nirez

A Academia Fortalezense de Letras comemorou os seus 23 anos com uma conversa-não-palestra, assim nos definiu Nirez, na abertura de sua fala. Na realidade, o convidado foi o nosso maior presente. Ele, a personificação da memória de Fortaleza.

Com a tranquilidade despretensiosa de quem domina o que representa e com o entusiasmo de um guardião da nossa história, ele não leu para a plateia atenta nenhuma linha previamente escrita.

Optou por apresentar uma sequência de fotos, acionou a máquina do tempo, e foi conduzindo a audiência, feito o flautista da fábula, à Capital guardada nas recordações distantes dos indignados, com razão, diante do apagamento do passado. Estátuas mudadas de lugar, edificações demolidas, homenagens revogadas pela alteração dos nomes de ruas e de praças.

Terminados os comentários sobre as imagens, o arquivo vivo deu início a outra seleção, desta vez, musical. Os ouvidos receberam as canções, e os sorrisos de reconhecimento longínquo se abriram.

Foi bonito de se ouvir e de se ver. Saí daquele ambiente mais leve do que entrei, apesar do acréscimo cultural — doce paradoxo. Lamentei que outros compromissos me roubassem a oportunidade de ficar após a não palestra, dessas que nos fazem esquecer do relógio e desejar maior duração.

Colecionador de objetos raros, de imagens preciosas, dos sons das eras que nos antecedem, Miguel Ângelo de Azevedo, o irmão de Sânzio de Azevedo, o nosso Nirez, é cronista sem usar as palavras, é um Michelangelo cearense, esculpindo e pintando na matéria abandonada de quem fomos o patrimônio a revelar o que somos. Por meio de seu acervo, uma Fortaleza eterna vive.