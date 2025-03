Lugar de negro é também nas universidades

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-02-2024: Lúcia Simão, a precursora do movimento negro em Fortaleza, e presidente do grupo Maracatu Nação Iracema. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg em 1982 (há 43 anos), publicaram o livro "Lugar de Negro". Este livro serve até hoje como uma bússola em relação ao necessário posicionamento crítico à sociedade brasileira, que se mantêm racista, excludente e geradora de privilégios à população branca. Gonzalez diz que o lugar natural do branco dominante são moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo. Já o lugar natural do negro é o oposto - da senzala às favelas, cortiços, porões, invasões.

Sempre foi necessária muita luta social e política para quebrar ou no mínimo abalar essa divisão racial do espaço. Por isto é muito importante louvar a atitude da gestão superior da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que em 6 de março de 2025, concedeu o título coletivo de "Doutor Honoris Causa" ao grupo de Hip Hop Racionais MC's.

O significado em latim para a expressão "Honoris Causa" é "por causa da honra", uma honraria concedida por uma instituição de ensino superior a uma pessoa (ou grupo) que se destacou em algum campo — acadêmico, científico, cultural, político ou humanitário — mesmo sem ter cursado uma graduação ou pós-graduação naquela instituição.

O grupo Racionais MC's pela sua contundente existência a favor da justiça e dos direitos raciais (que são humanos), já é há muito tempo notado pelos pares na sociedade — os jovens e segmentos da população pobre, preta e periférica; agora passou a ser notado também oficialmente prlo mundo acadêmico, com repercussão para os meios de comunicação, na política e em tantas outras esferas da sociedade.

Também como resultado de luta social e política, honrarias similares foram concedidas a Sueli Carneiro (filósofa, fundadora de Geledés - Instituto da Mulher Negra), reconhecida em 2022 pela Universidade de Brasília (UnB), e a Creuza Oliveira (empregada doméstica, presidenta de Honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. titulada pela Universidade Federal da Bahia, em 2023.

Salve os doutores e doutoras Honoris Causa que, por mérito próprio, das famílias e das comunidades se construíram cotidianamente. Que outros títulos sejam concedidos, como reconhecimento e valorização das ações contra a discriminação racial e o racismo. Que estas atitudes se proliferem, como contraponto aos conflitos, aos assassinatos e aos desrespeitos.

Afinal, "lugar de negro é também nas universidades"! n