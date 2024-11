Nintendo processa streamer em quase R$ 900 mil

Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial A Nintendo processou o streamer conhecido como Jesse "Every Game Guru" Keighin, por ter supostamente vazado mais de dez jogos antes do lançamento oficial

Se complicou! Um streamer conhecido como Jesse “Every Game Guru” Keighin foi processado pela Nintendo por ter transmitido, em suas plataformas digitais, cerca de dez games da desenvolvedora que haviam sido pirateados e vazados antes do lançamento.

O processo foi registrado na quarta-feira passada, 6, no Distrito de Colorado, Estados Unidos, e acusa o streamer de ter vazado os games em mais de 50 ocasiões desde 2022, incluindo os aguardados Mario & Luigi: Brothership e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

A Nintendo pede uma indenização de U$ 152.500, cerca de R$ 878 mil em conversão direta levando-se em conta a cotação do dólar na última segunda-feira, 11, a R$ 5,76.

O valor é alto, claro, mas se tratando de Nintendo saiu até abaixo do “normal”. Não sei se vocês lembram, mas a mesma Nintendo processou a Tropic Haze, desenvolvedora do emulador YUZU, que permitia os jogos do Switch serem jogados no PC.

A Tropic Haze, por sua vez, fechou um acordo de U$ 2,4 milhões (ou 13,8 milhões de reais) com a gigante japonesa a fim de encerrar o processo e minimizar as perdas, encerrando as atividades do emulador. Então, à vista desse valor astronômico, o valor da causa contra o Jesse Keighin saiu até “barato”.

Agora, o colega streamer vacilou legal hein! Todo mundo sabe que a Nintendo é implacável com terceiros quando se trata de violação de seus direitos autorais.

Não raro vemos pessoas relatando terem recebido pedidos de remoção de conteúdo, de ilustrações despretensiosas a vídeos de gameplay de algum título oficial, apenas pelo fato da Nintendo interpretar o uso como violação de direito autoral.

E outra, provavelmente ele também sabe que o que mais tem é FanBoy que até chega a marcar o perfil da Nintendo nessas publicações com o intuito de denunciar a violação.

Daí vem tu, streamer espertão, ciente das regras, ciente dos inúmeros casos envolvendo a Nintendo e publica conteúdo jogando games da marca que nem foram lançados ainda e acha que não iria dar em nada? Vacilo, pô!

E não foi por falta de aviso da própria empresa não. A empresa alega que fez dúzias de notificações de remoção de conteúdo autoral nos perfis do streamer no YouTube, na Twitch e na Kick, e mesmo assim, o cara continuou na prática.

O mala até enviou uma carta para a empresa, em tom desafiador, dizendo que continuaria a mostrar os jogos mesmo se tivesse os canais derrubados pela empresa, pois teria ele ainda vários outros perfis onde ele poderia postar. Ousado demais rapá.

A Nintendo, além do valor exigido, ainda deixou em aberto a possibilidade de outras ações à medida que as provas sejam apresentadas no processo. De antemão ela já pediu a apreensão e destruição dos consoles e emuladores adulterados utilizados.

Olha… sou até partidário da emulação como maneira de inclusão socioeconômica ao mundos dos games, ainda mais nos dias de hoje onde um jogo pode vir a custar até um terço de um salário mínimo, mas mexer com uma empresa multibilionária só porque quer streamar algo proibido é no mínimo muita falta de noção das consequências. Deu mole nessa colega!

Outras curtinhas

A Associação Brasileira de Games, ABRAGAMES, divulga que as inscrições para a Gamescom Latam/Big Festival estão abertas e se encerram no dia 15 de dezembro de 2024.

É uma oportunidade para desenvolvedores inscreverem seus jogos (nesse link) e se conectarem com profissionais da indústria, concorrer a prêmios do festival e de quebra ter aquela visibilidade internacional essencial para a divulgação dos projetos.

Death Stranding alcança 19 milhões de jogadores globalmente. O dado foi compartilhado pelo próprio Hideo Kojima, criador do game e Deus dos jogos, na última sexta-feira, 8.

O jogo foi originalmente lançado em 2019 para Playstation 4 e desde então já apareceu em várias outras plataformas como PC e agora no XBOX. Aliás, a entrada do game no serviço Gamepass provavelmente é o grande responsável pela elevação do número de jogadores.

Atualmente o Deus Kojima está trabalhando na sequência do game.

Na Índia, a receita com os games no último ano cresceu 23% chegando à marca impressionante de 3,8 bilhões de dólares, quase o triplo dos últimos cinco anos, provando que o cobiçado e gigantesco mercado indiano segue em expansão com projeção de chegar aos 9,2 bilhões de dólares em 2029, de acordo com o relatório divulgado pela empresa de venture capital “Limikai” em parceria com o Google e Deloitte. Menino é dinheiro demais!

Dica de Game

Indico aos queridos leitores a temporada atual do game Fortnite, chamada de "Capítulo 2 Remix".

Diferente das outras, essa é bem curtinha, com duração de um mês apenas. Removeram as luvas de poderes dos herois e aquele jetpack apelão. Adicionaram armas de precisão ao estilo Sniper e retornaram itens, skins e locais de temporadas anteriores. Daí o nome Remix. Joguei e tenho curtido bastante. Pena que termina em 1º de dezembro deste ano. O game é gratuito para jogar no PC e outras plataformas.

Então é isso. Até a próxima coluna e não vazem jogos antes do lançamento ou a Nintendo vai te caçar e te processar. Fica esperto!