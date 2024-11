Entre MEIs e milionários, o fosso crescente da desigualdade

Foto: FERNANDA BARROS No Estado, mais de 50 mil microempreendedores devem R$ 595 mi em tributos federais

O Governo Federal avisa: a partir de janeiro/25, caso não paguem seus impostos atrasados, 1,1 milhão de microempreendedores individuais (MEIs) e 756 mil micro e pequenas empresas serão excluídos do Simples Nacional.

No Ceará, 55 mil micro e pequenas empresas e MEIs devem R$ 595 milhões em tributos federais. No Estado, nove mil contribuintes devem R$ 74 milhões.

Agora, viremos a página: na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados votou a proposta de tributação das chamadas grandes fortunas.

O regime permanece como está, decidiu a maioria, ou seja, quem ganha acima de R$ 8 milhões por ano paga imposto equivalente ao que paga um assalariado com rendimentos de R$ 6 mil/mês.

Não se conhece um mecanismo mais perverso de promover desequilíbrios econômicos e sociais na economia do país.

São receitas de altas rendas vindas de aplicações financeiras e lucros de empresas que são menos tributadas do que a folha de salários dos trabalhadores, segundo nota técnica do pesquisador Sérgio Gobetti, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Alguma coisa desembestou no reino do planalto central nesse processo continuado de construção de privilégios com o aumento crescente da desigualdade de renda, sacrificando os assalariados.

Ameaçar com exclusão do Simples o MEI - e como consequência do PIX e das Casas Bahia - o miserável entregador de iFood e isentar de impostos a alta renda, com certeza gera desencanto nacional nos escaninhos da política. Que por sua vez explicam os resultados das urnas.



