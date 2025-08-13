Logo O POVO+
Dia dos Pais bate recorde de vendas
Os queridinhos foram os vinhos, que cresceram até 30% nos supermercados da capital, comparando com o ano passado, aponta consultoria
A medir o crescimento das vendas dos supermercados de Fortaleza na data dos Pais, pode-se concluir que eles foram ainda mais comemorados em 2025 do que no ano passado. As redes bombaram no calendário.

O crescimento das vendas bateu 14% em relação a 2024 nos Mercadinhos São Luiz (mudou de nome para supermercado mas não consigo acostumar), me disse o presidente Fernando Ramalho.

Os vinhos foram os queridinhos para presentear, e, notem, os mais cotados estiveram nas preferências. Chilenos e argentinos empacotaram mais que os rótulos brasileiros, anota Ramalho. Outra surpresa: a média foi de dois vinhos por presente. Afinal, uma garrafa só não atende a ceia dos pais com a família.

Número mais surpreendente foi obtido pela rede Pinheiro Supermercados. As vendas do Dia dos
Pais subiram 20% no geral e 30% no ticket vinhos no mês de julho e início de agosto comparando com 2024 - registra confiante o presidente Honório Pinheiro, mostrando dados da consultoria Escantec, focada no varejo.

No varejo em geral a média de crescimento das vendas no calendário dos pais subiu 2,5% em todo o país em relação ao mesmo período no ano passado, estima a consultoria Globo Gente, com um detalhe importante: metade das famílias brasileiras comemorou o Dia dos Pais em casa. O que pode explicar o crescimento bombado das vendas de vinhos. Tim-tim.

