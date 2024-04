Novos tempos, novas relações no trabalho

Foto: Divulgação ANA Flávia Chaves, diretora vogal do Ibef-CE

A pandemia de Covid-19 foi um marco importante para as reflexões sobre o mercado de trabalho. Há uma nova percepção do tempo e do espaço, que passaram a ser repensados por funcionários e empresas, com adaptações ao home office e à estrutura dos escritórios. Também são inegáveis os avanços tecnológicos e os processos de diversidade e inclusão. Nesse último caso, as companhias perceberam a necessidade de serem mais diversas, para se comunicarem melhor com seus clientes e parceiros, e serem mais justas em seus processos de seleção.

A consultora Marcília Simeão, em evento realizado na Universidade de Fortaleza (Unifor), falou das revoluções nos setores de Gente e Gestão das companhias para fazer adaptações a fim de manter a segurança psicológica dos funcionários - ou seja: ajustes nos processos de integração dos funcionários, principalmente para aqueles que permanecem no trabalho remoto e para o fortalecimento da cultura das empresas.

Segundo a consultora, as companhias estão demandando ações preventivas denominadas "resiliência emocional", com letramentos, atendimentos psicológicos e gestão de emoções como a raiva. A complexidade dessas ações ganhou várias dimensões - entre elas, análises de clima, rodas de conversas e formação de grupos para evitar problemas como microagressões e falsos aplausos, que trazem desgastes nas relações.

Em suma: muito mais trabalho para os psicólogos organizacionais.

Desafio dos relacionamentos

Foto: Divulgação ANA Flávia Chaves, diretora vogal do Ibef-CE

A sofisticação do cuidado com o relacionamento entre as pessoas chegou à área financeira. A diretora vogal do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-CE), Ana Flávia Chaves, explica que há uma maior atenção às mudanças comportamentais. "Antes, éramos muito atentos apenas à parte cognitiva. Os líderes precisam se readaptar para trabalhar com novos propósitos e reaprender como readaptar pessoas. A meta não é mais só financeira; tem de fazer diferença na vida das pessoas", acrescenta.

Em função dessas questões relacionais, o Ibef- CE promove, no próximo dia 17, a palestra "Como desenvolver as soft skills na Nova Era", que abordará os desafios dos relacionamentos nas empresas. O evento ocorre a partir das 18h30, no auditório Walter Nogueira do BS Design, e será conduzido pela gerente de Gente & Gestão da Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), Socorro Viana, também facilitadora de transformação na Flow Desenvolvimento Integral.

"O objetivo do evento é falar sobre essa nova realidade, de como os líderes precisam se comportar para auxiliar no desenvolvimento das suas equipes. Hoje, a maior parte dessas equipes têm dificuldades, não especificamente na parte de conhecimentos técnicos, mas principalmente na questão de comportamento", ressalta Ana Flávia Chaves.

Mudança na cultura

A Fasi Consultoria também procura trabalhar a cultura das companhias para aprimorar e melhorar o relacionamento e a comunicação entre os funcionários. No próximo dia 19, haverá um curso sobre os fundamentos da cultura organizacional com o consultor Gui Marback. A diretora da Fasi, Mariana Furtado, em entrevista à Rádio O POVO/CBN, destacou a relevância de um entendimento mais consciente das posturas das empresas, desde as primeiras ações de seus fundadores até as transformações e adaptações exigidas pelos tempos atuais.

