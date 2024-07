Ceará: mais de 800 mil individados e desinformados

Foto: Divulgação THIAGO Ramos, coordenador da Serasa

O Brasil não é só um país de endividados, mas também de desinformados. Das 72 milhões de pessoas em situação de inadimplência no país, 28% desconhecem a existência de débitos em seu nome. Há pouco mais de 20 milhões de brasileiros que possuem ofertas para resolver suas dívidas negativadas mas não sabem dessas oportunidades, nem do seu grau de endividamento.

Estes dados fazem parte de um levantamento inédito realizado pela Serasa, no qual é revelado que 51 milhões de pessoas nunca consultaram a situação do seu CPF. Ou seja: não sabem nem dos procedimentos de seus credores. No caso do Ceará, há dois contingentes distintos: um, de 866.079 inadimplentes com nomes negativados e ofertas para quitação de dívidas; e outro de 2.307.328 pessoas com direito a ofertas gerais para poder reorganizar suas contas, mas sem fazer uso disso.

Leia mais Busca por crédito no Ceará cai 13,1% em 2023, diz Serasa

Serasa Experian: consumidores do Ceará em terceiro no pagamento de dívidas no Brasil

Inadimplência cai pela primeira vez em 2023, aponta Serasa

Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, aponta Serasa Sobre o assunto Busca por crédito no Ceará cai 13,1% em 2023, diz Serasa

Serasa Experian: consumidores do Ceará em terceiro no pagamento de dívidas no Brasil

Inadimplência cai pela primeira vez em 2023, aponta Serasa

Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, aponta Serasa

Muita gente desconhece seus débitos e as ofertas para negociações, as quais podem ser visualizadas e pagas através do site ou do aplicativo da Serasa ou das agências dos Correios (parceiras da plataforma). Vale lembrar que os descontos oferecidos podem chegar a 90%, dependendo do local onde foi contraída a dívida.

O coordenador da Serasa, Thiago Ramos, explica que existe um mito: "A dívida é perdoada depois de cinco anos". Por essa razão, muita gente não tem pressa para saber das suas condições e resolver o problema - mas as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. "Após 5 anos, a informação sai do banco de dados da Serasa mas, se qualquer outro banco fizer essa consulta, ele não vai aprovar um cartão ou um empréstimo", acrescenta ele. Muitas dívidas "esquecidas" são contratos com pequenos valores que foram crescendo com juros e multas.

Thiago também lembra que a Serasa não faz ligação, nem entra em contato com os clientes através do WhatsApp. Caso isso aconteça, não há dúvida: é tentativa de golpe. A consulta à situação do CPF nas plataformas da Serasa Limpa Nome é gratuita.

INADIMPLÊNCIA EM QUEDA

Apesar da desinformação e do alto nível de endividamento, há um fenômeno positivo: a inadimplência vem em trajetória de declínio. Conforme o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, no mês de maio foram registrados 72,5 milhões de brasileiros inadimplentes. A queda é ainda bem pequena (redução de 1,20% em relação a abril), mas mostra algum efeito do esforço para diminuir o drama das famílias endividadas.

HÁBITOS SAUDÁVEIS NO TRABALHO

O Sistema Fecomércio Ceará, através do Sesc e Senac, realizará o Fórum de Saúde no Trabalho. O evento ocorrerá no Shopping RioMar, no próximo dia 5 de julho. O nutricionista Daniel Cady é um dos convidados e abordará conceitos de saúde integral: corpo, mente e ambiente.

PROGRAMA ECONOMIA

O programa Economia desta semana trata do mercado de fusões. Vamos entrevistar o sócio-fundador do grupo SWM, Thiago Fugiwara. O economista fala da conjuntura, juros e perspectivas de vários setores, dentre eles, a área de saúde. O programa Economia será exibido quarta-feira, às 17 horas, no Canal FDR (48), com reprise às segundas-feiras, às 10 horas.

NOVOS ARES NO JORNALISMO

Depois de mais de 30 anos de atuação no jornalismo econômico, me afasto dessas funções para assumir novas atribuições no Grupo O POVO de Comunicação. A partir desta semana, passo a responder pela editoria de Ciência & Saúde, com assuntos ligados a qualidade de vida e longevidade. Agradeço a todos os amigos, colegas, fontes, entrevistados e assessores que ajudaram a compor a minha história no jornalismo econômico.