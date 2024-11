Universidades: além da exigência do mercado

Foto: FERNANDA BARROS CUSTÓDIO de Almeida, reitor da UFC

O reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, é uma das personalidades da série especial Grandes Nomes, realizada pelo Grupo de Comunicação O POVO. Durante a entrevista, ele falou da sua infância no interior do Maranhão, dos desafios contemporâneos e dos riscos aos quais as universidades estão submetidas. Um desses riscos é o exagero na visão de tecnicismo. Ou seja: o papel das instituições é formar gente e construir saberes, com espaço para a diversidade de ideais e pensamentos.

Embora reconheça a relevância da formação técnica, Custódio defende um trabalho mais amplo, que não se restrinja apenas às exigências do mercado. Dentro desse prisma, o desenvolvimento de novas patentes entra como consequência de um trabalho maior e não apenas como política produtivista voltada para atender demandas; afinal, nem todas as patentes conseguem se manter como relevantes ao longo do tempo.

Esta é uma grande discussão: a questão básica sobre a relevância do que é ensinado e construído pelas instituições científicas, principalmente em regiões como o Ceará. As parcerias com empresas são relevantes, mas a ciência pura também deve ser mantida. Como lembra o reitor, o desenvolvimento de inteligência artificial, por exemplo, segue o modelo da biologia; quem utiliza esses sistemas não precisa saber disso, mas quem os desenvolve precisa ter esses conhecimentos, e isso leva tempo e investimento.

Novembro azul

Final de ano chegando e, além dos tradicionais balanços sobre perdas e conquistas, ressurgem novas promessas sobre autocuidado. A perspectiva é de aumento de procedimentos estéticos, check-ups e programações de festas. Apesar disso, no caso dos homens, ainda há uma jornada mais longa de conscientização, principalmente em relação a doenças cardiovasculares, como o infarto e AVC, e ao câncer de próstata.

Na visão dos especialistas, é preciso se pensar a saúde integral masculina e focar na prevenção. O médico urologista Eudes Pinheiro acredita que as campanhas devem ter a saúde global como bandeira. "A obesidade, que tem sido um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, também precisa ser enfrentada com uma abordagem mais completa e preventiva", acrescenta. Ou seja: o mês de novembro pode vir a ganhar outras cores, além do azul (relativo ao câncer de próstata).

Apesar de persistirem muitos preconceitos, as tecnologias estão se sofisticando, graças a recursos como reposição hormonal e vacinações. Os problemas estão nas dificuldades para mudanças de hábito visando um estilo de vida mais saudável, menos sedentário e com a realização de exames periódicos, a fim de que os homens possam envelhecer com maior qualidade de vida.

Costume Saudável

Dentro dessa lógica de mudança de hábitos, o evento Costume Saudável, promovido pelos Mercadinhos São Luiz, terá esse ano a participação do modelo e apresentador Rodrigo Hilbert (GNT). Considerado exemplo de homem saudável, ele fará palestras sobre caminhos para a busca do equilíbrio. A sua participação está prevista para esta sexta-feira, às 19h30. O Costume Saudável ocorre dos dias 8 a 10 deste mês no Shopping Riomar Fortaleza.

Intercâmbio de conhecimentos

O Congresso de Laboratórios da Associação dos Laboratórios de Análises Clínicas e Patológicos (Congralap 2024) tem início hoje no Centro de Eventos. Aproximadamente 800 profissionais devem participar do congresso, que pretende promover o intercâmbio de conhecimentos, além do lançamento de novos equipamentos para o setor.