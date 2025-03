Grávidas reclamam de cobranças de taxa

Foto: MAURI MELO Leitos da UTI Neonatal do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) Na foto: Incubadoras da unidade Neonatal Foto: Mauri Melo, em 11/01/2012

Na teoria e no discurso, há quase um consenso: o parto natural, normal, oferece menos riscos para mães e bebês; na prática, porém, a preocupação parece não ser essa. A coluna tem sido procurada por algumas grávidas que reclamaram: mesmo com os planos de saúde incluindo a parte obstétrica, elas têm sido informadas por seus médicos sobre a cobrança de uma taxa de "disponibilidade obstétrica", caso optem por um parto normal.

Os valores dessa taxa oscilam entre R$ 6 e R$ 12 mil e, pelo que foi informado, em alguns casos, nem o acompanhamento pré-natal chegaria a ser realizado, caso o pagamento não seja aceito. Diante disso, algumas mães preferem agendar logo a cesariana; outras se submetem a pagar os valores cobrados, mesmo não concordando com eles.

Os médicos alegam dois motivos: os baixos valores pagos pelos planos de saúde para se colocarem de prontidão, sem uma data específica para os partos; e a possibilidade de conflito de agenda para o atendimento das pacientes. Por essa razão, deixam logo explicitado que, sem o pagamento da taxa, o parto será feito por pessoas da emergência dos hospitais.

O Conselho Federal de Medicina emitiu, em 2012, o parecer 55, que afirma que é ético e não configura dupla cobrança o pagamento de honorário pela gestante referente ao acompanhamento presencial de parto, desde que o obstetra não esteja de plantão e que o procedimento seja acordado desde a primeira consulta. Por "dupla cobrança", entenda-se: o médico receber simultaneamente pela paciente e pela operadora do plano de saúde.

O assunto já foi debatido no 11 º Congresso Unimed de Auditoria em Saúde, no ano de 2016, quando foi apresentada uma visão diferente, ressaltando o equívoco na interpretação de um outro parecer do CFM, o parecer 39, também de 2012, com a vedação da cobrança diretamente à gestante que seja beneficiária do plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde (ANS) também já se pronunciou e considerou a cobrança indevida; no Ofício Circular nº 004, de 28/05/15, era determinado que a operadora informasse aos seus beneficiários que qualquer taxa cobrada pelo obstetra à gestante era ilegal e que qualquer cobrança deveria ser denunciada à operadora para as devidas providências.

O fato é que esse tipo de comportamento das equipes médicas, mesmo sendo considerado legal pelo CFM, empurra as jovens mães para a escolha do parto cesárea e para uma situação de maiores riscos para quem não pode ou não quer pagar. Como mãe de duas filhas, que teve a sorte de ter um ótimo acompanhamento das equipes médicas, lamento essa nova realidade que deixa um rastro de insegurança. Afinal, a relação com os obstetras é um fator de tranquilidade para as mães.

Infelizmente isso está desaparecendo. Ou seja, novamente é exposta a fragilidade dos usuários de planos de saúde, diante das suas necessidades.

Atividade física no tratamento do câncer

Foto: Arquivo pessoal ONCOLOGISTA Gilberto Amorim, da Oncologia D'Or

O oncologista Gilberto Amorim, da Oncologia D'Or, defende que os exercícios físicos reduzem os riscos e amenizam a fadiga e outros efeitos colaterais do tratamento de câncer.

Ele ressalta também que evidências científicas mostram uma redução de até 30% no número de casos de tumores nas mamas, cólon, bexiga, endométrio, esôfago e na região gastrointestinal, quando o paciente tem o hábito de se exercitar. "Há pouco mais de cinco anos, os especialistas perceberam que os exercícios não só previnem o câncer, como também têm o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença em curso, até mesmo em estágio avançado".

Fortal fitness

Em Fortaleza, a nova onda fitness tem transformado a cena local, inclusive em alguns shoppings nos domingos pela manhã, quando a rotina se transforma nesses locais: em vez do tradicional silêncio das lojas vazias, há centenas de pessoas, música e distribuição de amostras de suplementos para os participantes de corridas.