Ceará tem novo tratamento para arritmia

Foto: Arquivo pessoal MÉDICO Evilásio Leobino da Silva Júnior e equipe

O tratamento da arritmia cardíaca ganhou novas tecnologias. A Boston Scientific Brasil, empresa global na área de dispositivos médicos, trouxe para o Hospital do Coração de Messejana um procedimento inovador para o tratamento da fibrilação atrial (FA): o Farapulse.

Foram realizadas quatro intervenções por meio da ablação por campo pulsado (em inglês, Pulsed Field Ablation - PFA). Esse tipo de procedimento já havia sido aplicado em mais de 200 mil pacientes em várias partes do mundo, mas só chegou ao Brasil em junho de 2024, com os primeiros pacientes atendidos em hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A expectativa é ampliar esse tipo de tratamento em outros estados, especialmente em centros públicos. A fibrilação atrial afeta cerca de 1,5 milhão de brasileiros anualmente, sendo que aproximadamente 50% dos casos são assintomáticos. Em alguns casos, as pessoas sentem palpitações, batimentos cardíacos irregulares ou o coração acelerado, acompanhado de dor ou desconforto no peito. A doença estimula a formação de coágulos que podem causar infarto ou AVC.

O médico cardiologista Evilásio Leobino da Silva Júnior, responsável pelos quatro procedimentos realizados no Hospital do Coração de Messejana, respondeu algumas perguntas da coluna sobre a tecnologia. Ele explica que a ablação por campo pulsado representa um avanço significativo. "Conseguimos realizar todos os procedimentos em um único dia, com alto nível de segurança, menor tempo de intervenção e uma recuperação pós-operatória rápida e satisfatória, evitando a necessidade de unidade de tratamento intensivo (UTI)", ressalta.

Uma das vantagens do procedimento é que ele é minimamente invasivo. Com isso, a recuperação dos pacientes costuma ser mais rápida e confortável.

A Novo Nordisk lançou uma campanha sobre os riscos de medicamentos irregulares e a importância do acompanhamento médico para os tratamentos. Trata-se do movimento #TôFora, que reforça a necessidade de cuidado especializado e orienta sobre como identificar possíveis irregularidades.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 em cada 10 medicamentos em países de baixa e média renda é falsificado, o que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. A iniciativa conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e de mais de 20 organizações da sociedade civil e associações de pacientes.

Homens com mais possibilidade de câncer

A médica oncologista Mariana Bruno Siqueira, da rede Oncologia D'Or, faz um alerta aos homens sobre a incidência de câncer. Ela destaca que diversos estudos apontam uma maior frequência de tumores na população masculina. Os fatores de risco estariam relacionados ao estilo de vida, ao menor cuidado com a saúde e a questões genéticas.

Pelas estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente neste ano, a incidência de câncer será 17% maior entre os homens do que entre as mulheres, sem considerar o câncer de pele não melanoma. No caso dos cânceres colorretal, de estômago e de pulmão, a previsão é de que sejam mais frequentes em ambos os sexos. Ou seja, é importante mudar hábitos e cuidar da saúde.

Granado Pink

Por falar em cuidados, a preocupação com o bem-estar tem impulsionado a realização de eventos de corrida em Fortaleza. O próximo será a Granado Pink Fortaleza 2025, exclusivo para mulheres, neste domingo, em celebração ao Dia das Mães. A largada e a chegada ocorrerão no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque.