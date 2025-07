Somos todos Preta

Foto: Reprodução/Instagram PRETA Gil: o medo e a empatia dos pacientes oncológicos

A morte de Preta Gil apertou meu coração, doeu como se fosse alguém próximo da família. Talvez, de alguma forma, tenhamos um parentesco: somos parte do grupo dos pacientes oncológicos, uma irmandade formada por guerreiros e guerreiras que lutam pela vida.

Há três anos, iniciei a primeira batalha. Com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, boa alimentação, atividade física e terapia, e acompanhada por uma equipe bastante competente, família e amigos maravilhosos, obtive a primeira vitória contra um tumor na mama, diagnosticado precocemente.

A segunda batalha foi contra um nódulo no rim (sem nenhuma relação com o apresentado no seio), identificado em exames de rotina e também retirado com sucesso. Desde então, sigo com saúde, fazendo investigações periódicas contra as "traições" do meu próprio corpo.

Como assim? Se eu quero viver, qual a razão da rebeldia das minhas células? Somos seres de alta complexidade, e a doença aparece por múltiplas razões. Como já ressaltou a psicanalista Vera Iaconelli: "Amar a vida e agarrar-se a ela não impede que adoeçamos".

Sofremos com as peripécias do nosso corpo e do nosso psiquismo, que também afetam a nossa carne; mas, como lembra Vera, as relações de causa e efeito não são simplistas. Preta Gil é um exemplo disso: uma pessoa cuja pulsão de vida era escancarada e foi reforçada durante a exposição do seu tratamento.

A doença revela nossos limites e como precisamos separar a culpa da responsabilidade. Não temos culpa de adoecer, mas precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas em vida. Preta Gil lutou pela vida até onde conseguiu, mas nem sempre é possível seguir.

Dentro da irmandade dos pacientes oncológicos, essa é uma grande questão: aceitar as impossibilidades, bem como os limites dos tratamentos e da própria vida. O medo faz parte da trajetória humana, e a relação com a morte é sempre difícil. Esse é um destino sempre negado, recalcado, encarado de uma forma atravessada, mas que também nos lembra a necessidade de uma vida bem vivida diante dos desafios. Às vezes, não há como fugir dos nossos monstros; a única alternativa é encará-los de frente. Preta Gil também deixa essa lição.

Descanse em paz!

Responsabilidade sobre a vida

