Velhos novos tempos, belos dias

Foto: Divulgação/Pexels/Dmitry Voronov Torre De Belém Ao Pôr Do Sol Em Lisboa, Portugal

Desde menina, a história e a diversidade cultural do continente europeu sempre me fascinaram. Tanto é assim que, em 1984, não hesitei em trocar a festa de 15 anos por uma primeira viagem ao velho mundo. Lisboa foi minha porta de entrada.

Em 1987, lá estava eu de novo, recém-aprovada no vestibular, fazendo um intercâmbio na Inglaterra. Dois anos depois, entre muitas aventuras, participei das celebrações do bicentenário da Revolução Francesa, em Paris, e testemunhei a efervescência de Berlim, quatro meses antes da queda do muro.

Em 1996, já trabalhando como executiva numa multinacional americana, fiz um intercâmbio em Barcelona, para aprimorar minha fluência em espanhol. Passados dois anos, viajei à Europa sozinha e ainda solteira, antes da globalização.

Passei minha lua de mel em Budapeste e Praga, em 2001. Um ano depois, celebrei minhas bodas de papel num romântico circuito Grécia-Itália. Em 2004, já mãe da Luiza, aproveitando uma agenda de trabalho do Eduardo na Alemanha, esticamos até a Holanda e a França.

Há três semanas, tive o privilégio de voltar a Barcelona, para fazer um curso de formação executiva do IEL/BIG na LaSalle, e a Lisboa, para participar como painelista do Plastics Summit Global Event 2025. Fazia 21 anos que eu não pisava em solo europeu, 29 anos que havia estudado em Barcelona e 41 anos que tinha estado em Lisboa.

Com um misto de frio na barriga e muita curiosidade, vivi cada minuto dos 12 dias em que estive por lá. Encontrei, na parede da memória, a Neivia adolescente caminhando pelas ruas de Lisboa e refiz algumas das rotas que trilhei quando jovem executiva estudando em Barcelona. Foi um belo encontro, com intenção e consciência, comigo mesma. E uma reafirmação de que sempre é tempo de sair da zona de conforto e experimentar algo pela primeira vez.

Viajar sozinha para uma semana de estudos na Espanha, com 30 pessoas desconhecidas, foi um oportunidade única de aprendizado, conexão, colaboração e parceria. Ganhei amigos para as próximas décadas! Além disso, realizar o sonho de me tornar uma palestrante global, em plena Europa, foi pura magia! A vida presta...



