Sergio Miceli: a morte do brasileiro que decifrou a consagração intelectual no Brasil

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens/DIVULGAÇÃO Sergio Miceli morreu em 12 de dezembro de 2025

Morreu no finalzinho do ano, sem muito choro nem vela, um dos mais importantes pensadores do nosso mundinho intelectual.

A morte de Sergio Miceli, em 12 de dezembro de 2025, fecha um ciclo raro na sociologia da cultura brasileira: a luta de um pesquisador que tratou os intelectuais como objeto sério, não como altar, nem como fofoca, e que, ao fazer isso, explicou o Brasil por um caminho oblíquo e decisivo: a anatomia social dos seus produtores de prestígio.

Miceli foi o melhor analista dos intelectuais brasileiros justamente porque recusou dois confortos muito comuns entre nós. Não transformou a vida intelectual em hagiografia, em álbum de grandes homens e grandes frases. Mas também não caiu obviedade da ilusão de reprodução.

O que ele fez foi mais duro, e mais esclarecedor: descreveu os mecanismos de consagração.

Miceli começou com um doutorado com forte diálogo com a tradição francesa (Universidade de São Paulo e École de Hautes Études en Sciences Sociales - USP/EHESS), num momento em que essa matriz não era um enfeite teórico, mas um modo de olhar a vida social: trajetórias, capitais, redes, instituições, patronages e se consolidou como professor da USP, tornando-se referência central na sociologia da cultura no País. Desta máquina ele não tratou muito. Também, seria como se olhar no espelho. Ela é o ponto cego do Brasil intelectual.

Nos últimos anos, assumiu ainda a direção da Editora da Universidade de São Paulo (Edusp). Esse detalhe me parece simbólico: ele conhecia por dentro um de seus nervos, o circuito editorial universitário, onde reputações se fixam, bibliografias se canonizam e hierarquias se estabilizam.

A intuição miceliana, como de seu grande mestre Pierre Bourdieu, é incômoda: a "vida do espírito" tem história social. Em vez de começar pelo "gênio", Miceli começava pelo chão: família, escola, sociabilidade, oportunidades, mediação estatal, mercados de consagração. Esse deslocamento parece mera filigrana sociológica, mas é profundamente político.

Eu gosto de lembrar que eu era apenas um rapaz latino-americano em São Paulo, sem dinheiro no bolso (aliás, até hoje), quando descobri o primeiro livro de Miceli, "A noite da Madrinha", daquela coleção incrível da Editora Perspectiva. O livro é sobre o programa da Hebe Camargo. Ele entra no auditório, no entretenimento, no circuito popular, e mostra que ali também há estrutura, hierarquia, trabalho e poder. É uma lição que envelheceu bem demais: o Brasil moderno se fez, em grande medida, por mídias, por telas, por indústria cultural, por reputações produzidas em escala, e quem não entende essa dimensão fica sempre atrasado, tentando explicar o presente com ferramentas do passado.

Depois, Miceli desloca o foco para as elites de legitimidade: a Igreja, por exemplo. Ao tratar a elite eclesiástica como carreira, rede, recrutamento e disputa, ele explicita um ponto crucial para qualquer sociologia do simbólico: autoridade se produz e se administra. O "sagrado" também tem engrenagens. Esse método, quando ele aplica às elites letradas, atinge seu ápice: intelectuais aparecem não como "consciências pairando", mas como agentes em disputa, com estratégias, interesses, limites e dependências. "Intelectuais à brasileira", nesse sentido, é um livro que incomoda porque recusa a nossa autoproteção. Não é um ataque aos intelectuais, é um ataque à mentira sociológica que os protege de serem analisados.

Há ainda, na sua obra, um eixo modernista que me parece decisivo. Em "Nacional Estrangeiro", e em tantos trabalhos correlatos, o modernismo deixa de ser apenas uma narrativa heroica de vanguarda e passa a ser também história social: grupos, patrocínios, circulação internacional, tensões de classe, mecanismos de consagração.

O gesto mais elegante do Miceli tardio, porém, é o comparativo latino-americano. Quando ele coloca Brasil e Argentina lado a lado, ele abandona a comparação deferente, Brasil medido pela Europa ou Estados Unidos, e escolhe um espelho mais cruel e mais fecundo: dois países que se imaginam centrais, mas operam, cada um à sua maneira (Argentina pela via do mecenato privado e o Brasil pela grana pública), como periferias produtoras de prestígio.

Em "Vanguardas em retrocesso", esse olhar reaparece com força: vanguarda não é só estética, é cena social. E em "Sonhos da periferia", ao reconstruir a inteligência argentina e o papel do mecenato, ele oferece um contraste que ilumina o Brasil por inversão: onde o circuito privado pesa, as formas de dependência se reconfiguram, onde o Estado e as grandes instituições concentram a consagração, o pedágio simbólico muda de cobrador, mas não desaparece.

É aqui que eu vejo em Miceli aquilo que me interessa diretamente: a máquina do poder de consagração sudestina. Não, ele como todo intelectual uspiano não enxergou o "Brasil não sudestino". Mas a partir do seu pensamento é possível ir mais longe.

Eu chamo de "máquina" não um pesadelo, mas um dispositivo histórico que converte densidade institucional em autoridade cultural, e autoridade cultural em regra do jogo. Essa máquina funciona por rotinas: universidades, fundações de fomento, editoras, prêmios, curadorias, suplementos, redes de sociabilidade e circulação internacional, e, sobretudo, a naturalização de que "o Brasil pensa" a partir dali.

Miceli é fundamental porque ele descreve, como o prestígio é fabricado e distribuído, como as reputações se fazem, como alianças estabilizam critérios, como hierarquias se reproduzem, como a consagração vira capital acumulável. Ele me ajuda a deslocar a pergunta mais sentimental "por que as periferias nacionais não são reconhecidas?" para uma pergunta sociologicamente produtiva: quais são os mecanismos do reconhecimento? Quem os controla?

Por isso eu insisto na importância pública de Miceli.

A obra dele, apesar de influente, ficou circunscrita a certos setores da academia, ficou ninchada como diz a galera, quando deveria ser conhecida pelos brasileiros em geral como ferramenta de lucidez democrática. Porque entender como se produzem intelectuais, artistas e autoridades culturais não como fofoca de poder, mas para iluminar como uma sociedade decide quem vira referência, quem entra no cânone e quem fica no rodapé.





