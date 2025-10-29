O Vida&Arte apresenta um roteiro do lazer por Fortaleza - casas de show, lojas, teatros, brechós e karaokês - estabelecimentos onde a diversão é a centralidade do cardápio. E começamos com algo que temos em abundância na nossa agenda de cultura e entretenimento: o riso

Quais ambientes podem ser acessados por fortalezenses e turistas em busca de lazer? Para além de teatros, museus e cinemas, a Cidade, sua população e seus visitantes demandam locais onde é possível encontrar diversão, boa comida, alegria, compras e outros eixos de entretenimento.

Provocado pela demanda constante dos leitores em busca de estabelecimentos para passear e ter distração, o Vida&Arte traça a cartografia do lazer de Fortaleza. Ao longo das próximas semanas, vamos apresentar casas de humor, karaokês, lojas de jogos, cineclubes e brechós.

Leia mais Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia

Brechós aliviam peso financeiro de mulheres chefes de família Sobre o assunto Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia

Brechós aliviam peso financeiro de mulheres chefes de família

Para começar, falamos sobre os estabelecimentos que abrigam shows de humor. Elas são destino certo para turistas que chegam à capital cearense em busca de justificativa para o Ceará ostentar o título de “Terra do Humor”.

As casas especializadas em apresentações que têm o riso como objetivo se desenham entre a Praia de Iracema e o Meireles, especialmente, traçando uma rota que também contempla cardápios regionais e muito forró pé-de-serra.

Nesta cartografia do lazer, entretanto, descobrimos que, para além do circuito tradicional da faixa de praia, Fortaleza e seus comediantes já expandem o riso para outros bairros. Na vontade de “fazer graça”, novos negócios têm surgido como território fértil para artistas que despontam na cena e usam a comédia como fonte de renda.

Nas próximas semanas, o mapa será atualizado com outros points de lazer em Fortaleza. Não perca!

Leia mais Almanaque do Humor: os nomes da comédia no Ceará de A a Z Sobre o assunto Almanaque do Humor: os nomes da comédia no Ceará de A a Z





Cartografia do Lazer