Depois da publicação do artigo "O que Lula ganha apoiando Nicolás Maduro", alguns leitores estranharam a crítica que eu fiz ao autocrata da Venezuela — e ao seu amigo, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também evita criticar o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que manda prender, expulsar e matar dissidentes do regime. Ortega era militante da Frente Sandinista, que derrubou o terrível ditador Anastácio Somoza, e agora segue-lhe os passos

No senso comum, confunde-se “esquerda” com ditadura, um equívoco que a direita conservadora e a extrema direita fazem gosto em espalhar, enquanto alisam seus ditadores de estimação.

Eu me considero uma pessoa de esquerda, socialista, se quiserem. Ao mesmo tempo sou democrata — e não existe contradição nenhuma nesse posicionamento. Pelo contrário, uma verdadeira democracia somente será possível em um mundo mais igualitário — e quem demanda por esse sistema são os "esquerdistas".

Para os liberais, deve imperar um salve-se quem puder “meritrocrático” na sociedade; azar de quem ficar para trás, humanos descartáveis. Não é de se estranhar que um magote de liberais brasileiros apoiaram Bolsonaro e, agora, defendem Javier Milei, presidente da Argentina.

Pode-se muito bem defender o socialismo enquanto se critica as ditaduras que se fantasiam de esquerda. Como citei no artigo anterior, um representante da velha guarda socialista, José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, é crítico de Maduro e Ortega, classificando-os como ditadores. Do mesmo modo, faz o jovem presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, que denuncia a violação de direitos humanos praticada pelos dois autocratas.

Não se nega que Lula seja um democrata, que nunca ameaçou as instituições brasileiras. No entanto, a intuição política de Lula — já que ele nunca foi um teórico, e isso não é uma crítica — precisa com urgência passar por um “aggiornamento”, de modo a incentivar-se a deixar para trás as más companhias.