Candidatos a postos, tudo pronto para a corrida à Prefeitura de Fortaleza

Em manchete curta e certeira neste domingo — “Cenário definido” —, O POVO traduziu o momento político vivido em Fortaleza. Falando, por óbvio, somente em termos da definição dos candidatos a ocupar o Paço Municipal nos próximos quatro anos. Acabou o aquecimento e a bola começa a rolar de verdade.



Hoje (4/8/2024) foram oficializadas duas das principais candidaturas: do Capitão Wagner (União Brasil) e de Evandro Leitão (PT). Antes, já haviam sido sacramentados outros dois nomes do pelotão de frente: do prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, e de André Fernandes (PL). No discurso, todos, ou quase, prometem campanha sem agressões, mas na prática a teoria é outra.

Wagner, que terá chapa “pura”, disse respeitar todas as candidaturas, esforçando-se para se mostrar moderado, adepto do diálogo. Mas, enquanto ele dá uma no cravo, o coordenador de sua campanha, o deputado federal Danilo Forte (UB), dá uma na ferradura: “Nós (note o plural) não confiamos no prefeito que está aí (Sarto)”.

Evandro, por sua vez, está sob o guarda-chuva de oito partidos, incluindo a sua legenda. O mote do lançamento de sua candidatura foi a suposta vantagem, se eleito, de contar com o apoio dos governos estadual e federal. Lula, presente à convenção, evitou melindrar o PDT, seu aliado no governo federal.

Coube a Evandro criticar Sarto por supostamente deixar Fortaleza “imunda e mal iluminada”. O candidato petista terá como vice a deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD). Ela é filha de Domingos Neto (ex-vice governador e presidente do partido no Ceará), e de Patrícia Aguiar (prefeita de Tauá) — e irmã de Domingos Neto (deputado federal).

O deputado federal André Fernandes (PL) também vai de chapa “pura”, tendo como vice a advogado Alcyvania Pinheiro, do mesmo partido. Na cerimônia de oficialização de sua candidatura, Fernandes apresentou-se como “renovação”, para combater, segundo ele, os “acordos sujos” da política. A propósito, só lembrando: Fernandes é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até agora quem deu mais caneladas foi o prefeito José Sarto. Na convenção que oficializou seu nome ele atacou Evandro Leitão, chamando-o de “covarde”; a Wagner de “capitão dos motins (da Polícia Militar)”, e classificou Fernandes como “extremista” e “filhote de Bolsonaro”. Fora disso, Sarto dispõe de um franco atirador para ataques mais pesados.

Quanto ao vice, Sarto vai do mesmo, mantendo Elcio Batista (PSDB) no cargo que ocupa hoje, A propósito, dias desses Élcio apareceu em uma rede social fazendo propaganda política dentro de uma piscina de bolinhas. O exercício da política exige sacrifícios. Tudo pela causa.



Pesquisa do Datafolha, contratado pelo O POVO, divulgada no fim de julho, mostra Wagner mais bem posicionado, com 33% das intenções de voto, seguido de Sarto (16%), André Fernandes (12%) e Evandro Leitão (9%). Nessa altura do campeonato, é difícil tirar qualquer conclusão do levantamento, pois na cartela ainda constava o nome de Célio Studart (PSD), que almejava ser candidato, mas foi ralado pelo seu partido, que preferiu a apoiar o PT.



O fato é que será difícil uma campanha em termos “propositivos”, mesmo porque isso é raridade, se é que um dia existiu.