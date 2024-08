Wagner anuncia vice e critica "indicados pelos poderosos"

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 03-08-2024: Convenção do candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (Matheus Souza/Especial para O povo)

Com suspense a la "chá de relevação", Capitão Wagner (União Brasil) anunciou Edilene Pessoa como candidata a vice, em chapa para disputar a Prefeitura de Fortaleza. Edilene é nutricionista, conselheira tutelar e integrante da igreja Assembleia de Deus.

"Vocês estão surpresos? Sim, né? Pois é. Eu também", disse a candidata a vice ao discursar. Ao O POVO, Edilene Pessoa destacou que vinha se articulando para concorrer a uma vaga de vereadora quando recebeu o convite para integrar a chapa.

As candidaturas foram oficializadas na manhã de ontem. A convenção do União Brasil ocorreu no colégio Tiradentes, na avenida Duque de Caxias, Centro. O local foi escolhido porque Wagner foi professor de cursinhos preparatórios para concursos.

Capitão Wagner disse respeitar as candidaturas de Eduardo Girão (Novo), a quem chamou de amigo, e de André Fernandes (PL), nomes que dividem o campo da direita. Ele disse ver legitimidade na tentativa de reeleição de José Sarto (PDT) e na campanha do PT que lançou Evandro Leitão. No entanto, exaltou sua própria campanha: "A mais madura".

O candidato disse respeitar as intenções de outros nomes que o apoiou no passado. Para ele, Girão "tem todo direito" de concorrer à prefeitura e Fernandes está "no maior partido do país". Em sua visão, Sarto tem "legitimidade" para concorrer à reeleição. Ele apontou também respeitar a indicação do PT, que oficializou também neste sábado, 3, Evandro como candidato.

Quanto ao apoio de padrinhos políticos, Wagner disse que "Fortaleza se cansou de votar em candidatos indicados pelos poderosos. Quando a gente vê, por exemplo, o Governo do Estado se unir com uma série de partidos e atropelar uma candidatura legítima com uma da Luizianne Lins (PT), quando a gente vê o Governo do Estado se juntar com uma série de partidos e atropelar uma candidatura legítima como a do Célio Studart (PSD), eu acho que eles estão esquecendo de combinar com o povo", afirmou.

Caso eleito, ele destacou que vai buscar diálogo com o Governo Federal e Estadual. "A nossa mensagem é de mudar e mudar com responsabilidade, com austeridade, com capacidade de dialogar com o Governo Federal e com o Governo do Estado", ressaltou.

"No dia 1º de Janeiro, eu estarei no Palácio da Abolição pedindo ao governador ajuda, cobrando que ele faça parte dele, até porque ele é governador de todo o Estado do Ceará e não governador só dos municípios que os prefeitos são aliados", destacou ainda.

Personalidades do União Brasil compareceram em peso na convenção de Wagner. O coordenador da campanha, o deputado Danilo Forte (União Brasil) fez forte discurso em apoio ao candidato. "É a hora e a vez do Wagner na Prefeitura de Fortaleza", afirmou. E seguiu: "Nós não confiamos no prefeito que está aí. O Sarto (atual prefeito, filiado ao PDT) só fez criar taxa e aumentar a arrecadação em detrimento da qualidade de vida das pessoas".

O ex-governador Lúcio Alcântara destacou a trajetória do candidato e ressaltou o fato de ele ter tido a maior votação na Capital em 2022. "Nosso povo de Fortaleza é mais livre, é mais independente, é menos sujeito ao poder do dia".

Roberto Pessoa também subiu no palco e elogiou o desempenho de Wagner à frente da secretária de Saúde. "Eu quero agradeceu em público pelo empenho que você teve e a melhoria da saúde. Sempre digo que Maracanaú vai ser a menos ruim do Estado do Ceará", afirmou.