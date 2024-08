Camilo e Elmano lançam candidatura de Evandro Leitão em ato com Lula e marcado por ataques a Sarto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-08-2024: Convenção de lançamento de Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT, com presença do presidente Lula, CFO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Dois maiores líderes do PT no Ceará, o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas comandaram ontem convenção que lançou Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. O ato, que contou com presença do presidente Lula (PT), teve a gestão de José Sarto (PDT) como alvo claro da maioria dos discursos.

De olho em um "flash" nos holofotes ao lado de Lula, militantes e dezenas de candidatos a prefeituras e Câmaras Municipais de todo o Ceará disputavam espaço no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), que recebeu, segundo o PT, oito mil pessoas. Evandro chegou junto com Camilo e Elmano, os três carregados no meio da multidão.

Apesar da ampla base de apoio do petista - que reúne PT, PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas - cartazes principais do evento destacavam apenas as estrelas do dia, com Lula, os três líderes cearenses e a frase "Juntos, Fortaleza Pode Muito Mais". Como era de se esperar, a chance de alinhamento de gestões petistas na Prefeitura, Estado e Presidência deu o tom de diversos discursos.

"Quero que você tenha a oportunidade de ser prefeito com governador amigo e com presidente amigo (...) quando precisar de qualquer coisa, me ligue", disse Lula, que puxou Evandro à frente do palco. "Vocês vão eleger o melhor prefeito que Fortaleza já teve", disse ainda à militância. Governada pelo PT duas vezes, Fortaleza foi a única capital do Brasil onde Lula participou do lançamento de um candidato petista neste ano.

"Esta cidade merece mais, esta cidade pode mais", continuou o presidente, que acabou "poupando" a gestão do prefeito José Sarto (PDT), filiado a partido que integra sua base no Congresso, de menções diretas. A linha do presidente, no entanto, não foi seguida pelos outros líderes, que fizeram duras críticas à gestão do PDT na Capital.

"Nós temos uma cidade suja, uma cidade imunda, temos uma cidade mal iluminada", disse Evandro, que se comprometeu a extinguir a Taxa do Lixo criada na gestão Sarto e de melhorar situação da saúde pública e da desigualdade na Capital. "Vamos unir forças", disse o candidato ao lado de sua vice, deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD).

"Nós vamos superar uma fase que tem gente mais preocupada em fazer briga política que em fazer benefício para o povo de Fortaleza", disse Elmano, em referência indireta aos diversos embates travados entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza desde o rompimento entre PT e PDT em 2022.

Um dos objetos mais recorrentes da briga, o financiamento do Instituto José Frota (IJF), maior hospital público de Fortaleza, também foi citado por Camilo no ato. Rebatendo tese de Sarto de que o Estado não ajudaria no financiamento do equipamento, Camilo destacou investimento de R$ 72 milhões ao ano feito pelos cofres estaduais.

"Quem custeia o IJF 2 (anexo do hospital inaugurado em 2020) é o Estado. Quando fui governador, coloquei 50% dos recursos para construir o novo IJF. E sabe quem está custeando o novo IJF para funcionar? O Governo do Estado do Ceará, com R$ 72 milhões por ano. Eu mesmo assinei o contrato na época", afirmou Camilo.

Após a fala, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) emitiu nota rebatendo a fala: "O IFJ custou R$ 771,8 milhões em 2023. Os repasses do Governo do Estado somaram R$ 72 milhões e representam somente 9,3% do total. Sendo que metade dos pacientes atendidos pelo hospital são oriundos do interior do Ceará".