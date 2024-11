Fim da escala 6x1, maternidade e vínculo

Foto: Arquivo pessoal Rachel Gomes e filhas

Ao conversar com uma colega de trabalho que também é mãe, ouvi a seguinte frase: “para aproveitarmos os nossos filhos, só se a gente não trabalhasse”. O que ela diz faz sentido. De fato, o tempo que nos resta em um dia normal de trabalho com 8h diárias não nos permite “aproveitar” bem nossos filhos.

O que dá pra fazer é o básico: arrumar para a aula, fazer tarefas, deixar no curso ou natação, entre outros. Isso para aqueles e aquelas que tem esse “privilégio”.

Muitos não conseguem sequer esse “básico”. É chegar à noite com eles já dormindo ou sair de casa antes que eles acordem.

Usamos hoje os fins de semana (quando não há trabalho) e os feriados para programarmos um passeio, uma atividade ou filme em casa ou no cinema. O mínimo tempo que estamos com eles é valioso.

Não troco duas horas com as minhas filhas por qualquer outra programação ( exceto quando ganhamos vale night rsrs). Quando estamos juntas e com tempo livre, um passeio na praça ou ida à praia já enche um pouco nosso pote do “vínculo”. O tão aclamado e desejado “vínculo”.

Cada vez mais, no mundo atual da jornada 6x1, pais e mães se cobram e se culpam diariamente por não poderem passar mais tempo perto de seus filhos, e, consequentemente, não criarem vínculo com eles: “Quais memórias ele terá de mim no futuro?”, “Que relação eu estou construindo para a fase seguinte?”. São muitos questionamentos que nos assolam.

A discussão sobre o fim da jornada 6x1 é bastante ampla e complexa e ainda precisa de muitos avanços na sociedade , mas de uma coisa nós estamos certas: nós, mulheres no mercado de trabalho, gostaríamos de ter mais tempo com as crias.

Pra fazer um bolo à tarde ou ver um filme qualquer sem correria. Para termos mais tempo de contemplar, olhar nossas crianças com calma e cuidado necessários a uma criação segura e saudável.

