Escola sem celular: mais "vida" e "movimento" nos corredores

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Especialistas afirmam que há vida mais "ativa" com proibição de celulares nas escolas

A implantação em janeiro deste ano do Projeto de Lei 104/2015, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, sobretudo telefones celulares, nas salas de aula de escolas públicas e privadas do ensino básico em todo o País está sendo sentida de forma impactante tanto pelas escolas, quanto pelas famílias.

No episódio 87 do MamyCast, ouvimos duas fontes do colégio Tiradentes, de Fortaleza, que nos passaram os efeitos da nova prática: como a medida tem chegado para os estudantes? O que de fato mudou na rotina escolar?

Uma das mudanças mais significativas, segundo o relato das profissionais, foi o ressurgimento de "vida" e "movimento" nos corredores, algo antes mais raro de se ver.

"Nos corredores a gente consegue perceber a diferença, e aí a escola tem que saber lidar. Porque agora tem mais grito, mais correria. É você passando pelos corredores e desviando dos meninos, porque eles estão correndo. O que eu percebo é essa diferença: movimento. A escola parece estar mais viva. Antes, os meninos ficavam em rodinhas, mas cada um com seu celular, interagindo digitalmente". A fala é da psicóloga clinica e escolar Sarah Ellen, que atua nos ensinos infantil e fundamental.

Sem dúvidas há mais ganhos do que perdas com a proibição das telas nas escolas. A medida é baseada em diversos estudos que comprovam o prejuízo do celular na aprendizagem e, sobretudo, na interação entre os estudantes.

A volta de um "recreio" com movimento é um desses benefícios imensuráveis para a sociabilização dessas crianças e jovens. Algo que estava perdido, em meio aos encantos e facilidades das redes sociais.

A tecnologia é uma realidade à qual precisamos nos adaptar, sem dúvidas, mas controlar o seu uso, limitando tempo e conteúdos é um dever das famílias e cuidadores, guardiões dos nossos pequenos.

Como foi dito no episódio pela supervisora pedagógica do colégio Tiradentes, Débora Menezes, não adianta a escola proibir, se em casa os pais não limitares e não supervisionarem esse uso. O momento é de união de forças em prol da saúde mental e desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes.

