Como o uso de celular na escola impacta a educação de crianças e adolescentes

Foto: FCO FONTENELE REPORTAGEM premiada aborda como acesso a telas podem prejudicar crianças

O debate sobre a limitação do uso de celular nas escolas do Ceará ganhou reforço no início do mês, quando o Ministério Público (MPCE) recomendou a proibição dos aparelhos durante as aulas. Debate sobre o tema vem ganhando força no País, enquanto especialistas buscam responder se os meios digitais são, de fato, "vilões" do ensino.

Recomendação do MPCE cobra a aplicabilidade da Lei nº 14.146/08 da Unidade Federativa, "que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos durante o horário da aula.

Neste sentido, a Procuradoria concedeu um prazo de 30 dias para que Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) e representantes de escolas particulares informem que medidas que serão adotadas. Em caso de descumprimento, o MPCE afirma que irá adotar "providências administrativas e judiciais cabíveis".

Iniciativa ocorre no momento em que o Brasil começa a dar sinalizações mais severas contra o uso de celulares em sala de aula. Em ação semelhante à do Ceará, o Ministério Público da Bahia recomendou que a cidade de Pilão Arcado restringisse o uso de aparelhos para fins pedagógicos.

Já a Prefeitura do Rio de Janeiro foi além ao proibir por meio de decreto a utilização de celulares em escolas municipais. As medidas seguem orientação de estudos como o Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, da Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco).

O documento aponta que o uso do celular em sala de aula pode distrair os alunos e afastá-lo das atividades pedagógicas. Além disso, o material indica que o ambiente escolar é um lugar de socialização e que a utilização em excesso das telas pode atrapalhar esse processo.

Para Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a medida sugerida pelo MPCE é um acerto. A profissional pontua que o celular distrai e leva alunos a perderem o foco no que está sendo ensinado, destacando que o aparelho pode criar um vínculo vicioso — principalmente em crianças.

"Sala de aula não é lugar para ver vídeo do TikTok, entrar em redes sociais e trocar mensagens de WhatsApp. Só pode ser utilizado o celular se ele for um suporte para pesquisa em um determinado momento. Se o professor permitir que os alunos pesquisem algo no momento. O importante é dar esse limite. Acho que toda escola deveria fazer isso", destaca a especialista.

"O celular vicia, e mais em algumas crianças do que em outras. Às vezes, crianças mais frágeis e com dificuldade de ter apoio familiar, crianças que precisam de validação externa ou que possuem necessidade de projetar fantasias sobre si mesmas, ficam mais dependentes do celular", complementa.

Camila Medeiros, psicopedagoga e diretora da Goclass, acredita que um movimento mais ríspido contra a utilização do celular em sala de aula "pode ser uma medida eficaz para combater a distração dos alunos", destacando que a exposição às telas traz uma série de consequências também para adolescentes.

"O uso excessivo do celular por adolescentes pode ter vários impactos negativos, como ansiedade e depressão, dificuldades de concentração e desempenho acadêmico, problemas de sono devido à exposição à luz azul dos dispositivos, falta de atividade física e interação social face a face reduzida. Pode levar ao desenvolvimento de dependência tecnológica e dificuldades de autocontrole", destaca.

Com a experiência de quem lida com estudantes no dia a dia, Joaquim Ferreira, professor do ensino fundamental em Fortaleza, vê a ação como medida de segurança para os docentes, uma vez que eles não têm como controlar o que alunos fazem no celular.

"O acesso à tecnologia de forma desassistida, sem supervisão de um adulto, é muito complicado e perigoso para esses estudantes que estão formando suas identidades, tendo inserção nesse círculo social de forma mais independente. Eu entendo que (a proibição) é uma medida necessária. Quando estudantes levam celular pra escola, fazem lives, tiram fotos suas, dos colegas e isso pode parar em qualquer lugar", pontua.

Já para os pais que travam uma batalha contra o uso excessivo de celular da parte dos filhos, a orientação de proibição traz um sentimento de "alívio". É o caso de Sarah Duarte, 40, mãe de Julianne, 15.

"Desde dos 5 anos de idade, ela (Julianne) tinha um canal no YouTube. Porém, eu vi que estava prejudicando, ela estava ficando a cada dia mais dependente do tablet. Hoje, ela quer assistir séries, filmes e (ficar) conversando com os amigos da escola. Eu limito os horários (de uso), mas quando vai a escola, não tenho controle", relata a analista de Marketing.

Jamile Campos da Silva, 41 anos, mãe de duas crianças e um adolescente, também costuma controlar a utilização do celular por parte dos filhos em casa. Ela, porém, não descarta a utilidade dos aparelhos se bem usados.

"Não me sentiria confortável com o uso amplamente liberado, podendo ser usado no recreio e de repente algum colega sugerir algum site ou app que eu não concorde com a utilização. Mas, se for algo controlado, unicamente para uso pedagógico, acho muito útil por ser uma ferramenta a mais de estudo", destaca.

Quadros / Infográficos

Países que têm leis que proíbem o uso do celular ou de redes sociais nas escolas:

França



Itália



Finlândia



Estados Unidos (alguns estados)



México



Portugal



Espanha



Suíça



Letônia



Escócia



Fonte: Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, Organização da ONU para Educação (Unesco)

Uso excessivo do celular em crianças e adolescentes:

Prejudica a socialização



Causa instabilidade emocional



Coloca em risco o autocontrole



Provoca distração



Fonte: Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, Organização da ONU para Educação

Recomendação de uso de telas por idade

0 a 2 anos: Restrição total - Qualquer exposição a telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico;

2 a 5 anos: Até uma hora por dia - Nesta faixa, as telas podem virar um recurso limitado, sob risco de afetar interações sociais;

6 a 10 anos: Até duas horas por dia - O aumento do uso causa menos efeitos, contanto que ele seja equilibrado com atividades físicas ao ar livre;

11 a 18 anos: Até três horas por dia - O uso desacerbado de celular pode ter efeitos no desenvolvimento social dos adolescentes.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)