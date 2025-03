Invisível e silencioso: as dores do luto perinatal

Foto: Freepik Luto perinatal

No início do mês de fevereiro deste ano, a cantora Lexa anunciou a morte de sua filha Sofia, 3 dias após o nascimento, levantando a discussão sobre o tema. No último episódio do MamyCast, abordamos esse luto tão delicado e muito pouco falado justamente pela dificuldade que há, tanto das mães conseguirem falar sobre essas perdas tão dolorosas, quanto pela dificuldade da sociedade em reconhecer esse luto.

A psicóloga perinatal clinica e hospitalar, Florence Façanha, explicou o uso do termo e o que ele engloba:

"O 'luto perinatal' é assim chamado por englobar todas as perdas. A gente considera que há um processo de luto desde as primeiras semanas. Então, não importa se são 4 semanas de gestação, ou 6, ou 19, ou se vem após o nascimento, a gente considera como uma perda que vai desencadear um processo de luto."



Outra aspecto importante é invisibilidade dessa pauta perante a sociedade. As pessoas não dão a devida (ou a mesma importância que um luto materno mais avançado) e minimizam a dor dessas mães, tornando todo o processo ainda mais difícil:

"Na literatura, ele é um luto considerado como não reconhecido pela sociedade. A primeira razão pra isso é que é uma morte atrelada ao nascimento. A morte ela é mais socialmente aceita quando ela vem no final da vida, porque a gente tem aquela ideia de que houve todo um ciclo: a pessoa nasceu, cresceu, se desenvolveu e no final da vida vem a morte. Só que essa é uma morte atrelada ao nascimento, então vai de encontro com essa lógica e pra gente assimilar é muito difícil", explicou Florence.

No episódio, ouvimos e acolhemos a histório do luto da Nydia Carvalho, professora de Direito que sofreu uma perda perinatal em 2023, aos 7 meses de gestação, do seu filho Arthur. Ela induziu o parto e o Arthur "nasceu" de parto normal, após as horas mais longas da vida de Nydia. Sem dúvidas, um dos episódios mais difíceis e, ao mesmo tempo, um dos mais inspiradores.

Ouvir a história e a força da Nydia nos mostrou o quão resiliente é o amor materno, capaz de luta dia após dia para ressignificar uma das maiores dores do mundo: a dor de se despedir de um filho.

