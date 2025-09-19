Maternidade x vida fitness: quando o treino precisa esperar

Foto: Pexels/KoolShooters ParaTodosVerem: uma mulher está fazendo alongamento em uma área externa, com roupas esportivas pretas. Ela apoia as mãos no chão e estica o corpo para trás, olhando para cima

Praticar exercícios físicos de forma frequente é um dos métodos mais eficazes de manter uma vida saudavel. Não estou falando (só) de estética, por favor. Claro que inclui também, se você quiser, mas o fato é que a ciência, os jornais, a TV, o padre, o pastor, a vizinha, todo mundo sabe que treinar é preciso. E, sim, as mães também sabem disso.

A questão é que quando você se torna mãe de alguém, muitas coisas mudam de lugar e principalmente, de ordem de prioriodade na sua vida.

Você pode saber a importância do treino, nos aspecto fisíco, social e mental, mas alguns fatores se colocam mais urgentes e mais importantes nesse contexto.

"Ah, mas eu sou mãe de gêmeos, trabalho fora, e treino todo dia faça chuva ou faça sol". Do fundo do coração, parabéns! Te admiro demais. Mas você nao é a regra, mas sim a exceção.

Vou ser sincera. Eu gosto de treinar, mas eu gosto mais de aproveitar duas horas de tempo de qualidade com as minhas filhas (em dias que eu não as vi direito, não convivi). Eu gosto de treinar, mas eu gosto mais de acalentar minha filha febril ou dodói por outro motivo.

"Ah, mas o pai também tem essa obrigação". Gente, nao estou falando que a obrigação é só da mãe. Estou falando sobre vontade e prioridade. O que é mais importante pra você (naquele dia específico) -ler com atenção o final do parágrafo anterior.

Leia mais "Teve filho? Agora aguenta!"

O primeiro ano da vida escolar: um voo difícil, mas necessário Sobre o assunto "Teve filho? Agora aguenta!"

O primeiro ano da vida escolar: um voo difícil, mas necessário



E, por favor, esclarecendo: treinar é necessário. Mães, mulheres, homens, todos precisam treinar, sem exceção. A mãe pode gostar de treinar, priorizar o treino e, ainda sim, amar seus filhos mais que tudo e ser uma excelente mãe, ok? Estamos falando nesse texto sobre os desafios da maternidade em relação a pessoas que não têm filhos.

Manter uma rotina impecável de treinos é absurdamente desafiador para uma mãe por "N" motivos. O primeiro: não é "só querer" treinar, mas organizar os horários seus e das crianças e ainda ter com quem deixar.

Não é "só querer treinar": é fazer tudo o que eu disse antes e ainda contar que a criança vai estar bem, não vai estar doente, e não vai ter nenhuma tarefa pra entregar no dia seguinte. Entenderam?

Se você consegue, sem dúvidas, você é privilegiada, tem uma rede de apoio sensacional, e mesmo assim: tudo bem se naquele dia você quiser priorizar ficar com as crias por algum motivo.