A sommelierie brasileira e as suas habilidades

No Dia Nacional do Sommelier, que é a data da regulamentação do profissional dos vinhos e bebidas em geral no Brasil, já venho desejar um super parabéns a todos que exercem essa profissão que é pura doação e respeito.

Hoje eu gostaria de lembrar o quanto esse profissional transcende o conhecimento sobre rótulos, sobre como decantar um vinhos da safra de 1982 ou entender os fenômenos da natureza que influenciam na composição de sabores dessa bebida.

O que forma um bom sommelier, além da necessidade de muito estudo, é o desenvolvimento de uma série de habilidades pessoais, que aprimoram a experiência do cliente, conecta pessoas com a natureza e promove grandes momentos de apreciação e prazer.

É como não lembrar o jogo de cintura dos nordestinos nos salões e na atividade de vinhos no Brasil.

Comunicar

Saber fluir o conhecimento sem ser pedante é desafiador, a profissão exige doação e não opressão, ser generoso no compartilhamento desse conhecimento de forma clara e simples, sabendo ouvir quando o comensal quer falar, traz conforto e acolhimento fundamental para a relação e confiança nas indicações e entendimento das propostas.

Saber contar histórias tendo empatia com os diferentes níveis de conhecimento é o segredo. Acompanhar as tendências comerciais para sempre estar atual em cada abordagem e eventuais oportunidades.

Gerir

A atividade em um estabelecimento de alimentação depende de muitas pessoas, nunca é só um sommelier que recebe, armazena, cuida, atende e apresenta o vinho, uma rede de pessoas desde os comercializam os vinhos, os que prospectam novas oportunidades, até os que juntos realizam a entrega da experiência são responsáveis e essa cadeia precisa de atenção. A liderança da equipe, o conhecimento da logística é hoje fundamental para a administração do estoque, a organização da equipe em suas funções e rotina.

Conectar

Saber servir é uma arte e conseguir se conectar com o público é um grande trunfo. Conquistar a confiança, sabendo ler a intenção do comensal naquela oportunidade, nem sempre é fácil.

Observar se a ocasião é de comemoração, pois às vezes é somente um consumo cotidiano, rápido e outras vezes é algo especial, a busca do nirvana. Ter sempre atenção as pessoas é o que faz a profissão ser muito mais de doação e serviço que meramente