ExpoCariri, oportunidades e investimentos para a agropecuária.

Consolidada como uma das feiras e exposições agropecuária de relevância no Ceará, a ExpoCariri busca, nesta segunda edição, dialogar com temáticas que envolvam a sociedade e todas as classes da Região Sul do Ceará.

De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), o evento gera expectativas na área econômica, pois serão 150 estandes e mais de 150 expositores com possibilidades de concretizarem negócios no valor aproximado de 30 milhões de reais.

É cabível de registro que a Região Metropolitana do Cariri (RMC) é um agropolo - em expansão continua - com destaque para os cultivos de frutas e leguminosas. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) a cidade de Santana do Cariri é uma das maiores produtoras de abacaxi e mel de abelha do Ceará. Brejo Santo possui uma bacia leiteira que abastece todo o sul do estado; Crato é líder no interior na produção de acerola e leite de janaguba; Campos Sales, Jardim e Araripe produzem mandioca.

O desenvolvimento agrícola do Cariri traz pujança a economia cearense, por isso o setor público tem investido na diversificação do campo local, principalmente através do Projeto Algodão do Ceará (2024) que fomenta capital e conhecimento técnico para o cultivo do algodão. Nisso, as cidades de Barbalha e Crato iniciaram em 2024 a cotonicultura, aproveitando a potencialidade do clima e solo da Chapada do Araripe.

Ademais, fica evidente que a escolha da região é motivada pelo potencial agropecuário que proporciona geração de emprego, conhecimento técnico e renda, ao mesmo tempo em que possibilita os produtores rurais superarem a reprodução da miséria ocasionada pela estiagem do sertão.

Pensando no papel socioeconômico que a ExpoCariri desempenha para os caririenses podemos elencar alguns exemplos: o ensino da educação ambiental, a produção sustentável, a valorização das mulheres do agro e a legislação trabalhista na roça.

O espaço de seis mil metros quadrados ao ar livre almeja atrair mais de 60 mil visitantes, além de produtores, investidores privados, bancos e empresas do ramo do agro, no intuito de divulgar as técnicas modernas de cultivo agrícola (melhoramento do potencial genético das sementes, inovações do maquinário), as tecnologias sustentáveis e agricultura digital (uso de sensores e drones).

A cidade de Barbalha está encarregada de sediar o evento que realizar-se-á no Campo Experimental da Embrapa, entre os dias 30 de outubro e 1° de novembro de 2025.