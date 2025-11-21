Rádio O POVO CBN Cariri, integrando saberes e difundindo conhecimento.

Em 1959, por meio da Rede Nacional de Emissoras Católicas (Renec), o então bispo auxiliar e presidente da Fundação Padre Ibiapina, dom Vicente de Paulo Araújo Matos, inaugura a Rádio Educadora do Cariri com a função de reproduzir o trabalho evangelístico da Diocese cratense com a participação de agentes da pastoral das cidades de Farias Brito, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre.



Passados sessenta e seis anos, é crucial reconhecer o mister dos pioneiros e, assim refletir sobre as novas tecnologias de comunicação midiáticas (podcasts, dispositivos digitais, Instagram, TikTok, Facebook, etc.), e os respectivos papéis desempenhados em prol do exercício da cidadania.



Face ao impacto dessas tecnologias no desenvolvimento da comunicação, "(...) tem provocado uma reordenação dos processos de produção e distribuição de conteúdos, o que significa também mudanças nas práticas e rotinas profissionais" (SIMEÃO, 2002, p.1). Pensar o rádio como uma ferramenta que permite o ouvinte caririense perceber a vida cotidiana e tudo que a rodeia, talvez seja hoje o maior desafio a transpor.



Segundo Heller (1985, p.18) "(...) o homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo", por isso faz-se necessário práticas de comunicação interacionais que permitam trocas de experiências e saberes, e que os espaços sejam lugares de fala para se difundir direitos, acessibilidade, diversidade, saúde e educação.



O Cariri se faz notícia a todo instante! É a economia que cresce com o Ceará; é a inflação que prejudica as taxas de empregos; são as romarias e a mobilidade urbana; é a violência contra a mulher e a LGBTfobia; é a preservação da Chapada do Araripe e do pequizeiro.



Em 20 de novembro de 2018, a Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi contemplada com a Rádio O POVO CBN Cariri, um marco que corrobora com o crescimento socioeconômico, e a expansão dos mais distintos meios de comunicação que ao longo das décadas, buscam o Cariri como parceira na criação de novos projetos de mídias sociais, ao mesmo tempo em que fomentam a economia ao captar investidores para o mercado radiofônico.



A rádio que fala e ouve o Cariri agrega dinamismo e instantaneidade as informações do cotidiano regional - sendo a única emissora all news da RMC - com pontos de vistas plurais e análises críticas mediadas por jornalistas e especialistas de áreas diversas, que, por meio de explicações mais didáticas, alcançam credibilidade e pertencimento junto à população. O Cariri celebra a rádio feita para todos!