Cariri ganha Centro de Referência em Direitos Humanos

Foto: Estácio Jr. - Ascom Casa Civil Governo do Ceará inaugura Centro de Referência em Direitos Humanos do Crato

A região do Cariri agora tem um Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH). O equipamento do Governo do Estado, com investimento de mais de R$ 847 mil, foi inaugurado no Crato, nessa quinta-feira, 30.

Espaço vai proporcionar auxílio psicológico, social e jurídico, incluindo ações preventivas de enfrentamento à violência. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Objetivo do Centro de Referência é reduzir os efeitos da violência viabilizando acesso à justiça, cidadania e a efetivação dos direitos humanos tanto no Crato quanto na região do Cariri.

O equipamento é uma extensão da atuação da Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih) no Estado. Em dezembro do ano passado, a cidade de Sobral também ganhou um CRDH.

LEIA TAMBÉM | Mulheres negras são maioria das vítimas de violência na zona rural

Elmano: "Se a gente não acolher, chegar junto, essas pessoas não se sentirão acolhidas"

"Hoje é um momento importante para quem defende e luta pelos direitos humanos em nosso Estado e também no nosso País", disse o governador Elmano de Freitas. "Se a gente não acolher, chegar junto, dar a mão para aqueles que sofrem violações, essas pessoas não se sentirão acolhidas. A partir de agora, no Cariri, podemos dizer que essas pessoas poderão ter apoio, poderão ser escutadas".

"Na discussão para a criação da pasta, o governador me pediu para interiorizar as nossas ações e é isso que estamos fazendo com a inauguração desse Centro. Queremos fazer com que as pessoas tenham em mente que a dignidade delas está acima de tudo", destacou a titular da Sedih, Socorro França, no evento, conforme assessoria de imprensa.