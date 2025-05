Ceará terá primeira Sala Google em território indígena no Brasil

Foto: Diego Parente / Ascom Etice Sala Google em Maracanaú é a primeira instalada em território indígena no País

A primeira Sala Google em uma escola pública indígena do Brasil será aberta nesta quarta-feira, 28, às 10 horas, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

Equipamento foi instalado na Escola Indígena Chuí, na Aldeia Olho D’Água, território da etnia Pitaguary.

A escola assiste 426 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Médio Regular.

"Agora, com a Sala Google, os estudantes indígenas terão acesso ampliado às tecnologias educacionais, conectando-se de forma ainda mais concreta ao universo digital", diz o Governo do Estado em nota.

Estado tem 11 Salas Google. Elas estão localizadas em: Acaraú (duas), Itaitinga, Deputado Irapuan Pinheiro, Maracanaú, Fortaleza, Beberibe, Limoeiro do Norte, Crato e Juazeiro do Norte.

A ideia é que 40 Salas Google sejam inauguradas até o fim de 2026.

Equipamento é parceria do Governo do Estado do Ceará, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), com a Secretaria da Educação, Secretaria dos Povos Indígenas e a empresa Golden, representante da Google no Ceará.