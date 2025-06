clique para exibir bio do colunista Rubens Rodrigues é jornalista, editor de Cidades do O POVO. Nesta coluna, trata de assuntos ligados a raça, diversidade e direitos humanos. MBA em Jornalismo Digital e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS. Está entre o TOP 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Rubens Rodrigues cidade

Condenados por crimes de racismo não poderão ocupar cargos públicos no Ceará

Lei sancionada por Elmano veda a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, em todos os Poderes do Estado do Ceará