Militar aposentado é condenado por crime de injúria racial em Quixadá

Rubens Rodrigues é jornalista, editor de Cidades do O POVO. Nesta coluna, trata de assuntos ligados a raça, diversidade e direitos humanos. MBA em Jornalismo Digital e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS. Está entre o TOP 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira.
O réu se envolveu em uma discussão no estabelecimento no dia 22 de junho de 2025, segundo consta nos autos: "Na ocasião, o acusado dirigiu-se à vítima – um jovem negro que trabalhava como garçom – e proferiu expressões de cunho racial".
A sentença aponta que, as expressões empregadas, inseridas em um contexto de desqualificação e menosprezo, não se confundem com simples xingamentos genéricos.
A Justiça cearense entendeu que as expressões representam estigmas historicamente construídos com o propósito de humilhar e inferiorizar pessoas negras.
A decisão foi proferida no dia 15 de dezembro de 2025, observando o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial
O Protocolo orienta o Poder Judiciário a reconhecer e enfrentar as sutilezas e as reproduções estruturais do racismo no âmbito do processo penal.
, editado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Raça, diversidade e direitos humanos. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.