Direitos Humanos e o turbilhão de retrocessos

Foto: FCO FONTENELE Ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida

Está sendo um turbilhão. De fatos, denúncias, defesas, notas, posicionamentos, dores e muitos retrocessos. As acusações de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fizeram o Brasil retroceder mais uma vez. Ficamos estarrecidos, atordoados, decepcionados, incrédulos, devastados.

Somos um país que ainda tem em sua base social preconceitos estruturais como o racismo, o machismo, a misoginia, xenofobia, homofobia. Que ao longo de sua história conseguiu criar dispositivos legais e constitucionais que garantam dignidade a todos e todas. Mas que pouco consegue colocar em prática, investir orçamento, concretizar políticas e mudar.

É realmente andar pra trás ter um ministro de Direitos Humanos acusado, uma ministra da Igualdade Racial envolvida como possível vítima, outras mulheres assediadas.

Vivemos muito recentemente uma época em que ouvi colegas dizerem que poderiam ter de fugir do País por sua orientalção sexual. Nos deparamos todos os dias com os números da epidemia do feminicídio, que traduzem as tantas violências de gênero que ainda persistem. Com os casos absurdos de racismo em diferentes esferas e formas.

Não, não podemos errar, nem encobrir as feridas das mazelas sociais que apresentamos. É denunciar, encarar, demitir e não retroceder!