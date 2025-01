Justiça determina e Governo publica Resolução sobre aborto em crianças vítimas de estupro

Foto: Freepik/Denis Zavhorodnii Foto de apoio ilustrativo. TRF-1 autoriza Conanda a publicar resolução sobre aborto em casos de violência sexual contra menores

Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que regulamenta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro no Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 8, após decisão do desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF -1).

Resolução estabelece o atendimento nos serviços de saúde sem a autorização prévia de responsáveis, escuta especializada, prioridade aos desejos da vítima em caso de divergência com os responsáveis e comunicação do caso ao Conselho Tutelar e Polícia, sem condicionamento sobre a realização do aborto.

Conanda aprovou a medida em dezembro de 2024, mas liminar do dia 24 de dezembro, que acolhia pedido da senadora Damares Alves (Republicanos - DF), impediu a publicação no DOU.

A decisão do desembargador, na segunda-feira, 6, só foi possível após a atuação do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop), filiado à Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced), da qual faz parte o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca).

As entidades, de acordo com o Cedeca, são Amicus curiae, que significa "amigo da Corte" e se refere a entidades que interferem em uma decisão judicial para fornecer informações adicionais e relevantes.

A decisão é cautelar e cabe recurso.

Decisão judicial

A decisão judicial diz: “De onde observar ser minimamente razoável – em defesa de vulneráveis crianças e adolescentes vítima de abuso e estupro – lutar pela manutenção da violência adrede gerada, sustentando – por vias formais – a manutenção de uma gestação causada por um gesto violento, repugnante e atroz de um adulto? Como, em pleno século XXI sustentar a razoabilidade da não interrupção da gravidez em casos tais? (...)Volto a frisar que não se trata de gravidez optativa, fruto de sexo decidido, mas sim aquela fruto de estupro ou violência contra menor de idade (...) Percebo que agiu corretamente o Conselho quando regulou a matéria legal, estabelecendo os pressupostos necessários à correta interrupção da gravidez quando fruto de abominável violência”, que derruba liminar de dezembro que atendida pedido da senadora Damares Alves.