Conheça a primeira cearense a competir na fase nacional do Wrestling

Da Escola Municipal de Direitos Humanos, em Maranguape, a estudante Klayane Maria Oliveira Santos, de 14 anos, representa muito mais do que a força feminina em uma modalidade individual de artes marciais, ainda pouco conhecida como esporte, no Ceará: o Wrestling.

Klayane traz para o tatame a representatividade do esporte praticado na escola pública e a importância da parceria esporte e sala de aula, para a saúde e para o desempenho estudantil de crianças e adolescentes.

Campeã regional e estadual, pelos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), em 2025, Klayane disputa a consagração nacional nesta semana em Uberlândia (MG).

A estudante Klayane Maria nunca pensou em tornar-se uma atleta, muito menos de Wrestling, até conhecer o esporte nas aulas de educação física do professor André da Costa.

A modalidade de luta é uma das mais antigas da humanidade e tem por objetivo superar ou imobilizar o oponente, derrubando-o no chão, pressionando as escápulas dele contra o tapete.

Klayane treina há cerca de 1 ano e já tem títulos de profissional. Para ela, para além de ser a primeira atleta estudantil de Maranguape a representar a modalidade, em uma competição nacional, existe um orgulho ainda maior que se destaca nesse desafio.

“Acho importante representar minha escola, meu município, meu estado. Eu não conhecia a luta e quem me ajudou a conhecer foram os meus professores de Educação Física. Hoje, eu acho muito fascinante. Mas eu ainda acho mais importante conquistar isso como mulher, porque nos tatames tem mais homens. Poder lutar como mulher, pra mim, é inovador, eu posso ser uma inspiração para outras meninas”, compreende Klayane.

Para os professores e treinadores da Klayane, Márcio Guilherme e André da Costa, a classificação da estudante para a etapa nacional do Jebs é, de fato, um feito histórico para o município de Maranguape e para a valorização dos esportes dentro das escolas.

“Nunca tivemos uma mulher representando o município nas lutas marciais. Como jovem também, Klayane leva na bagagem a certeza de que vale a pena acreditar nos sonhos e passa a ser uma inspiração para as meninas estudantes atletas”, acredita o professor André.

Para o professor Márcio, Klayane representa o avanço do esporte no município e a relevância dele no processo educacional.

“Sem nenhum apoio, a escola já conquistou 10 medalhas em três anos, porque acredita no esporte. Aqui, ele é uma das grandes ferramentas de educação e de engajamento que a gente tem, principalmente, em áreas de risco”, defende o professor.

A diretora da Escola onde Klayane estuda, Luciene Valentim, enfatiza o quanto o esporte é essencial dentro da formação integral dos estudantes.

“O esporte é um grande potencial para o desenvolvimento integral do aluno, porque, além de a gente trabalhar o lado físico, a gente trabalha o emocional. O aluno sabe lidar melhor com os sentimentos, tem visão de futuro, aprende a trabalhar em equipe, passa a saber que, através do esforço contínuo, se alcança o objetivo", explica Luciene.

"Dos estudantes, em equipes esportivas, o que mais é cobrado são boas notas e frequência dentro de sala de aula. Klayane é uma menina muito disciplinada. Ela não era uma atleta de luta, ela está se transformando em uma grande atleta. Eu noto ela muito esforçada, tanto dentro de sala de aula, quanto nos esportes. Tenho certeza de que ela já é uma grande vitoriosa”, torce a professora, uma das maiores incentivadoras da prática de esportes na instituição.

De acordo com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), os Jebs Sub-14/2025 é a maior competição escolar do País e ocorre entre 5 e 28 de outubro, em Uberlândia, Minas Gerais.

O evento deve reunir mais de 5 mil estudantes-atletas praticantes de 19 esportes, vindos de escolas públicas e particulares de todas as regiões do Brasil, além de técnicos, árbitros e staffs.

Os jogos contam com 19 esportes e são realizados pela CBDE, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG) e tem o apoio do Governo Federal.

O Governo do Ceará informou que a delegação do Estado conta com 94 pessoas na competição. Boa sorte aos estudantes atletas cearenses, em especial, à menina Klayane! (Colaborou a professora Valeska Andrade Sampaio)