Me sinto incansável na luta por um mundo melhor e mais acolhedor a todas as pessoas. Digo aos mais jovens que uma vida sem propósito é uma vida vazia. E é com isso em mente que trabalho todos os dias e que motivo a equipe da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) a seguir batalhando: estamos aqui para promover a igualdade, a dignidade e a liberdade.

No último mês, reunimos a equipe para debater os Fundamentos dos Direitos Humanos, desenhados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e reforçados pela nossa Constituição Federal de 1988, em pleno alinhamento. Naquele momento, reforçamos que trabalhar pelos direitos humanos é respeitar esses fundamentos.

A Sedih é uma pasta que busca, através das políticas públicas, humanizar este país, a começar pelo nosso Estado. Um Estado que é e vai continuar sendo vanguardista naquilo que é mais importante, que é o respeito m dignidade humana. Com o forte trabalho do nosso governador e defensor dos direitos humanos, Elmano de Freitas, somos fortalecidos nesse percurso.

Neste mês de dezembro, convidamos a população a celebrar e refletir conosco sobre os Direitos Humanos. Com o tema "Ceará Mais Humano", iniciamos a Semana dos Direitos Humanos na última terça-feira (3), trazendo m tona a importância da inclusão das pessoas com deficiência em todos os aspectos, incluindo o esporte, com um marcante evento realizado no Centro de Formação Olímpica.

Convido todos a se juntarem a nós nessa semana de programação, a fim de nos conectarmos com importantes temáticas ligadas aos Direitos Humanos. Com intensa agenda ao longo dos dias, chegaremos ao ápice da Semana com a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, em solenidade realizada ms 15h na Galeria do Palácio da Abolição.

Trabalhar por um Estado feito por pessoas e para as pessoas é o que nos move. Não há como pensar políticas públicas para nenhuma área sem considerar os direitos humanos, as necessidades para cada indivíduo viver com dignidade e livre de violências. Seguiremos na luta por um Ceará mais humano.