Perspectivas do envelhecimento no Brasil

Foto: SARA MAIA Ciência e Saúde - Cuidadores de Idosos Na foto: Carmélia Barbosa de Miranda, 85, poetisa, e a filha Marli Ribeiro de Castro, 59, que é sua cuidadora, no atendimento de geriatria do Hospital Walter Cantídio Foto: Sara Maia, em 10/01/2013

A educação é uma ferramenta poderosa de transformação social, de conscientização e ainda de disseminação de assuntos de extrema importância. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dois últimos finais de semana, trouxe pautas importantes para o debate público, por meio de suas questões objetivas, dos textos de apoio da prova, e do tema da redação. Este último, em particular, chamou a atenção e entrou nas rodas de discussão: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Falar sobre envelhecimento é urgente. Afinal, segundo o IBGE, a proporção de pessoas idosas na população brasileira duplicou de 2000 a 2023, subindo de 8,7% para 15,6%. Em 2070, a previsão é de que cerca de 37,8% das pessoas do país sejam idosas. Com esse contexto, muito em breve o Brasil terá de lidar com o impacto desse processo.

Isso implica o direcionamento de atenção para o cuidado necessário com essa população, tanto na perspectiva de acolhimento aos mais vulneráveis, como na promoção da cidadania ativa. Abordar o tema do envelhecimento é tanto sobre prestar assistência às pessoas idosas, quanto garantir que todos os cidadãos e cidadãs possam envelhecer com dignidade.

Nos últimos tempos, o envelhecimento também tem ganhado espaço nas mídias digitais por um motivo ligado ao entretenimento e à cultura: a notável participação de Tânia Maria, atriz e artesã de 78 anos, no filme "O Agente Secreto", em um papel de destaque. O longa já é um sucesso no Brasil e no mundo, mas o que surpreende o público e nos faz refletir, é que Tânia iniciou sua carreira como atriz aos 72 anos de idade.

O exemplo de Tânia combate fortemente a ideia errônea de que exista idade certa para qualquer coisa, até mesmo para iniciar uma nova carreira. Para que narrativas como a dela sejam cada vez mais frequentes, é necessário garantir qualidade de vida ao longo de toda a trajetória da nossa população.

Isso se faz com acesso a políticas efetivas, de assistência, saúde, educação e, inclusive, trabalho, independentemente da idade. É fundamental um empenho contínuo e conjunto para assegurar esse direito. Somente assim cumpriremos o compromisso com a dignidade humana em todas as suas etapas.