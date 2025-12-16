Mais um ano na luta pelos direitos humanos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-03-2024: 1ª Conferência Estadual de Migração, Refúgio e Apatridia, realizada pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), no Centro Integrado de Segurança Pública – CISP. (Foto: Samuel Setubal)

O ano chega ao fim e, com ele, surge a reflexão sobre tudo o que vivemos nos últimos meses. As festas de Natal e Réveillon se aproximam e trazem à tona sentimentos sobre o que foi feito, o que ficou para trás e o que queremos construir no novo ciclo que se inicia.



Na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), 2025 foi um ano intenso e de muito trabalho. Embora nem sempre mensurável em números, o impacto das ações da Secretaria pode ser percebido na transformação concreta da vida das pessoas atendidas.



Foi mais um ano de construção de políticas públicas afirmativas e assertivas para a população cearense, com foco na garantia da dignidade. Os desafios de quem atua com direitos humanos são muitos e, por vezes, inesperados, como a chegada de voos com brasileiros repatriados dos Estados Unidos.

Estar preparados para acolher e garantir direitos é parte da nossa missão, cumprida, neste caso, em articulação com o Governo Federal.



A formulação dessas políticas acontece de forma coletiva, em diálogo com outros órgãos e com a sociedade civil. Em 2025, a Sedih promoveu importantes encontros colaborativos, como a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e a Conferência Estadual dos Direitos Humanos, essa última realizada em seis etapas no interior do Estado.

A participação popular qualifica e fortalece o debate, trazendo para a discussão as reais necessidades das pessoas e tornando as políticas públicas mais republicanas e democráticas.



Promover uma cultura de paz também é central para o nosso trabalho. Realizamos cursos de Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos em 10 municípios do Ceará, além de um seminário dedicado ao tema. O olhar atento para esses assuntos vai nos levar longe enquanto sociedade.



A inclusão é indispensável à promoção dos direitos humanos. Em 2025, fortalecemos o serviço de interpretação em Libras, inauguramos uma nova estação do Praia Acessível em Fortim e promovemos capacitações para pessoas idosas, especialmente na área de tecnologia. Não se promove direitos humanos sem que todas as pessoas sejam incluídas.



Cada vida impactada por essas e outras ações do Governo do Ceará, por meio da Sedih, reforça a certeza de que trabalhar pelos direitos humanos vale a pena. Direitos humanos para mim, para você, para todas as pessoas.