"O compromisso que o governador tem é com o Ilo", diz De Assis sobre impasse em Iguatu

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-10-20023: De Assis Diniz, Deputado Estadual faz visita ao Jornal O POVO . (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Líder do bloco PT/PCdoB/PSD/PSDB/Cidadania na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT) pontuou que o compromisso do governador Elmano de Freitas (PT) em Iguatu é com Ilo Neto (PSB), filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB).

O município mais populoso da região Centro-Sul vive um impasse. O diretório municipal do PT lançou Sá Vilarouca como pré-candidato do partido à Prefeitura, mas esbarra no desejo de Elmano e Camilo de filiar Ilo Neto ao partido e tê-lo como representante do Governo do Estado na eleição em outubro.

Além da “disputa interna” petista, Marcos Sobreira (PDT), que faz parte da base de Elmano, também pleiteia um possível apoio do Executivo estadual.

“O compromisso que o governador Elmano tem, dito mais de uma vez publicamente, é com o Ilo. Porque lá em 2022 foi o Ilo que segurou o palanque do Elmano para governador”, disse De Assis.

O deputado estadual petista ressaltou que pacificar e equacionar a questão é o que precisará ser feito nas próximas semanas, já que o governador tem um interesse e o PT de Iguatu tem outro. “Nós vamos discutir coadunando os interesses do PT com o do governo”, encerrou.

Larissa Gaspar endossa apoio a Ilo Neto

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT), endossou o apoio a entrada de Ilo Neto no Partido dos Trabalhadores. “Acho que o Ilo é um jovem, que tem uma eloquência e uma militância importante. O deputado Agenor já foi gestor também desse município (Iguatu), deu uma contribuição significativa para a cidade, então eu acho que sim, o Ilo pode ingressar no partido dos trabalhadores”, destacou

Larissa Gaspar participou na noite dessa quinta-feira, 7, de um encontro com mulheres de Iguatu organizado por Ilo Neto. Outra petista presente foi a senadora Augusta Brito.

O objetivo do evento, de acordo com Larissa, era debater os desafios que afetam a vida das mulheres e o que pode ser pensado em termos de projeto de gestão para fortalecer as políticas públicas para as mulheres do município.

Sobre o impasse que envolve a pré-candidatura de Sá Vilarouca e a entrada de Ilo no PT, Larissa Gaspar afirmou que são disputas que acontecem dentro da legenda, mas que não é um problema, é “algo da democracia do partido”.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO