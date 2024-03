PT já tem apoio de pelo menos 9 partidos para concorrer à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles/O POVO REUNIÃO da Executiva municipal do PT Fortaleza realizada nesta quarta-feira, 6

O número de partidos alinhados com o PT para a disputa da Prefeitura de Fortaleza é de pelo menos 9, podendo chegar a 11. Quem diz é o deputado estadual e líder do bloco PT, PCdoB, PSDB, Cidadania e PSD na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT).

Entre os partidos citados estão o Progressistas, PSD, PSB, Republicanos e Solidariedade. “Nós temos já alinhados para dentro desse arco de aliança de 9 a 11 partidos que vão estar com o PT lá na frente”, disse. Sobre as outras legendas que estariam alinhados, De Assis diz que ainda estão em discussão, mas garante que o candidato petista, chegando à Prefeitura, vai ter uma boa base de apoio.

Os partidos citados por De Assis contam hoje com 10 vereadores, mas a maior parte deve migrar para partidos da base do prefeito Sarto (PDT). O PT tem dois parlamentares na Câmara Municipal de Fortaleza, Dr. Vicente e Adriana Almeida. Sobre a chapa de vereadores do partido, o deputado estadual mostrou tranquilidade e disse que o número vai crescer para a próxima legislatura.

“Nós estamos com uma chapa forte, temos nomes competitivos. É uma base que vai ter representatividade de quase todos os setores da sociedade e nossa chapa vai surpreender. Não tenha dúvida que vamos crescer e crescer bem”, afirmou De Assis.

Além dos vereadores Dr. Vicente e Professora Adriana Almeida, a chapa de vereadores do PT deve contar com nomes como o de Acrísio Sena, Mari Lacerda e Liliane.

Pré-candidatura sem definição, mas com calendário

O PT já discute alianças, chapa de vereadores, mas ainda falta a definição do pré-candidato. O esforço é para que a escolha interna não gere grandes fraturas para o partido, que divulgou calendário para definição do nome que representará a legenda na eleição de outubro.

Ao que parece, nenhum dos candidatos terá dois terços dos 46 membros do diretório, o que inviabiliza uma escolha direta. Com isso, o caminho deve ser as Prévias, onde os filiados votam diretamente no pré-candidato ou o Encontro, onde os filiados elegem delegados que escolherão o pré-candidato.

Calendário do PT

Dia 13/03 - Reunião do diretório do PT Fortaleza para escolher método

Se encontro,

Até 27/3 - Inscrição das chapas de delegados

Até 2/4 - Ajustes nas chapas

7/4 - Votação dos filiados para escolher os delegados

21/4 - Encontro para definir a candidatura

Se prévias,

Até 25/3 - Inscrição das pré-candidaturas

7/4 - Prévias

21/4 - Segundo turno, caso haja necessidade

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO